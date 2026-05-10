RWE II sorgt für Spannung, wildes Spiel in Heisingen

Dostlukspor gewinnt mit einem Treffer in der Nachspielzeit. – Foto: Markus Becker

Mit einem späten Siegtreffer gegen den Heisinger SV hat Dostlukspor Bottrop auch die letzten Restzweifel am Klassenerhalt auf dem Weg geräumt. Für die Sportfreunde Königshardt sieht es trotz guter Leistung gegen den SV Burgaltendorf anders aus. Fatihspor Essen ist so gut wie abgestiegen. An der Tabellenspitze hat Rot-Weiss Essen II Boden auf die DJK Arminia Klosterhardt gut gemacht.

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Die DJK Arminia Klosterhardt hat dank einer Schlussoffensive immerhin noch einen Punkt gegen TuSEM Essen ergattert. Samuel Zegadlo erzielte mit seinem 24. Saisontor eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit noch den 1:1-Endstand.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie mit hohem Tempo. TuSEM versteckte sich keineswegs und setzte früh erste Akzente. Auf der anderen Seite kam Klosterhardt nach und nach besser in die Begegnung. Niklas Gehrmann vergab zunächst eine aussichtsreiche Gelegenheit (13.), ehe Max Langerbein nach einem Fehler in der TuSEM-Defensive frei vor Leon Pires-Schulten auftauchte, den starken Schlussmann aber nicht überwinden konnte (17.). Kurz darauf hatte auch Zegadlo Pech, als er nur das Aluminium traf (19.). Klosterhardt übernahm zunehmend die Spielkontrolle, ließ im letzten Drittel aber häufig die letzte Präzision vermissen. TuSEM blieb über Umschaltsituationen gefährlich. Eine der besseren Chancen vergab Sanjay Bhandari nach einer Ecke per Kopf knapp neben das Tor (26.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Klosterhardt die aktivere Mannschaft, erspielte sich aber zunächst nur wenige klare Möglichkeiten. Zegadlo ließ im Strafraum eine gute Chance liegen (61.), ehe Emre Yalcin nach einer Unsicherheit von Pires-Schulten den Ball nicht aufs Tor brachte (63.). Kurz darauf scheiterte Zegadlo mit einem Kopfball am Querbalken (66.). Effizienter zeigte sich TuSEM. Nach einem schnellen Angriff bediente Sergej Stahl am langen Pfosten Daniel Zurmühlen, der den Ball mit dem ersten Kontakt flach ins linke Eck setzte und die Hausherren zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschend in Führung brachte (67.). Klosterhardt musste in der Folge eine Schippe drauflegen, wodurch die Begegnung auch zunehmend hektisch wurde. Langerbein verzog aus der Distanz nur knapp (72.), in der Folge trat Pires-Schulten erneut in den Vordergrund. Der Schlussmann verhinderte zunächst mit einem herausragenden Reflex gegen Zegadlo (80.), war kurz darauf auch gegen Fabian Abel zur Stelle (82.) TuSEM ließ spielte darüber hinaus clever mit der Uhr, konnte die Führung dennoch nicht über die Zeit retten. Klosterhardt investierte immer mehr in die Offensive und fand einmal mehr Zegadlo, der aus spitzem Winkel zum Abschluss kam und mit einem coolen Abschluss genau neben den Pfosten den 1:1-Endstand (89.) markierte. In der Nachspielzeit drängte der Spitzenreiter zwar weiter auf den Siegtreffer, klare Chancen sprangen jedoch nicht mehr heraus. TuSEM Essen 1926 – DJK Arminia Klosterhardt 1:1

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Fabian Riesener, Nico David Erbslöh, Sergej Stahl (71. Juan Camilo Perez Vasquez), Rico Zölzer, Sanjay Bhandari, Jan Guthoff, Philipp Alexander Glahn, Felix Herzinger (57. Rico Frederik Hoffmann), Daniel Zurmühlen, Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz, Vladyslav Azaronok (75. Jannik Bystron), Emre Yalcin, Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Niklas Gehrmann, Max Langerbein, Hamza Velic (62. Lennart Elias Rühl), Jan-Niklas Pia - Trainer: Marcel Landers

Tore: 1:0 Daniel Zurmühlen (67.), 1:1 Samuel Zegadlo (89.)

Unter freundlicher Mithilfe von Keeper Justin Janssen ging Sterkrade-Nord kurz nach Wiederbeginn in Führung. Der Schlussmann konnte eine eigentlich nicht besonders gefährliche Hereingabe nicht unter Kontrolle bringen und lenkte den Ball unglücklich vor die Füße von Justin Beckmann, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. Auch das zweite Tor ging mit recht simplen Mitteln vonstatten. Ein Befreiungsschlag der Hausherren überrumpelte die Fortuna-Abwehrreihe. Plötzlich war Elias Rams alleine auf weiter Flur und hob die Kugel auch noch über den herauseilenden Janssen zum 2:0. Mit Anbruch der Schlussphase verkürzte Bottrop mit einem Kopfballtor von Emre Kilic (74.). Mehr war schlussendlich aber nicht drin. Für beide Teams hat der Spielausgang keine gravierenden Auswirkungen auf die Tabelle. Bottrop wird allerdings die Hoffnungen begraben müssen, noch einmal in den Dunstkreis der Top drei einzugreifen. Spvgg Sterkrade-Nord – Fortuna Bottrop 2:1

Spvgg Sterkrade-Nord: Tobias Szubrin, Michael Kunze, Maurice Brands, Malte Simon Benninghoff, Lukas Kallweit, Noah Leonard Bauditz, Nico Spickermann (89. Dean Torben Nowoczin), Fabian Drieschner (86. Ife-Oluwa Awolaja), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (68. Paul Overhoff), Elias Rams (62. Danny Perenz), Justin Beckmann (62. Oguzhan Mirac Cengiz) - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Fortuna Bottrop: Justin Janssen, Marcel Hegemann, Luca Fischer, Jan Larisch, Nick Sommer, Stefan Pitkowski (60. Emre Kilic), Tom Wojtusch (72. Can Michalski), Amanuel Haile (86. Marco Schönfeld), Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe, Niklas Wenderdel - Trainer: Sebastian Stempel

Tore: 1:0 Justin Beckmann (46.), 2:0 Elias Rams (53.), 2:1 Emre Kilic (74.)

Auf den Doppelschlag von Kevin Zamkiewicz (34., 40.), antwortete der VSV seinerseits in Durchgang zwei durch einen Doppelpack von Edis-Cem Yilmaz (56., 72.). So sah es zwischenzeitlich nach einem klaren Erfolgserlebnis für den VfB nach der 0:5-Pleite aus der Vorwoche gegen den SV Burgaltendorf aus, ein Punkt gegen starke Gäste ist jedoch ebenfalls aller Ehren wert. Bis zum Saisonschluss kann Frohnhausen bestenfalls wohl nur noch auf Platz vier schauen.

VfB Frohnhausen – Vogelheimer SV 2:2

VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo (81. Essowavana Gbegouni), Sinan Yilmaz, Taraba Carsten Kagnassim (66. Issa Adnan Said), Milad Mansoori, Florian Usein (8. Rida Hallak), Canel Ucan, Mohamed Said, Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike, Kevin Zamkiewicz (86. Issa Issa) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Deniz Senol, Fouad Zaitouni, David Dottai (75. Noah Kruse), Obiora Uzukwu, Avni Yirmibes, Enes Yilmaz, Ilhan Copcu (71. Mika Luis Pfundner), Domagoj Zovko (90. Yannik Schümberg), Glory Samuel Kamamona (53. Naoufal Nouri), Edis-Cem Yilmaz (90. Schafik Fraitat) - Trainer: Carsten Isenberg

Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Kevin Zamkiewicz (34.), 2:0 Kevin Zamkiewicz (40.), 2:1 Edis-Cem Yilmaz (56.), 2:2 Edis-Cem Yilmaz (72.)

Sportfreunde Königshardt – SV Burgaltendorf 3:4

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski, Mathias Grgic (70. Muris Kesko), Sven Ebbe Süsselbeck (63. Finn Busian), Felix Knappmann, Laurenz Hübinger (70. Lukas Hartmann), Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Tristan Joel Müller - Trainer: Kenan Hodzic

SV Burgaltendorf: Jonas Altenkamp, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Tim Karkau (81. David Moreno Gonzalez), Caspar Schelewski, Jannis Böhner, Denis Naumov (92. Mike Justenhofen), Mehmet Can Köstekci, Fabio Weber (46. Nico Großheimann), Nico Van Der Heuvel (69. Sky Eric Lietzau), Laurin Kamperhoff - Trainer: Andreas Krippel

Schiedsrichter: Carsten Bongers (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Mehmet Can Köstekci (33.), 0:2 Laurin Kamperhoff (37.), 1:2 Tristan Joel Müller (54.), 2:2 Mathias Grgic (61.), 2:3 Kai Nakowitsch (64.), 2:4 Laurin Kamperhoff (74.), 3:4 Muris Kesko (80.)

Rot: David Moreno Gonzalez (87./SV Burgaltendorf/)

Gegen das abgeschlagene Schlusslicht war ein Dreier für die ebenfalls gefährdete Arminia fast schon alternativlos. Andre Peters brachte die Liricher dahingehend in die richtige Spur (13.), im zweiten Durchgang verdoppelte Ben Pribbernow den Vorsprung (52.). Dabei sollt es bis zum Schluss bleiben. Lirich fährt den zweiten Sieg in Folg ein und darf im Tabellenkeller weiter hoffen. FC Blau-Gelb Überruhr – DJK Arminia Lirich 1920 0:2

FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Selmir Hanici, Chafiq Guettari, Eljvir Ahmet, Mohamed Ibrahim, Yoshitaka Myojin, Joab Jeshir Jambooz Lancheros, Adil Lamrini, Draoui Nour-Edine, Ryota Nomura, Mikail Evren Altun - Trainer: Sascha Tautges

DJK Arminia Lirich 1920: Kay Weßling, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Albin Alimusaj, Allan Zuna, Mehriz Fezzani (68. Daniel Enudi), Eric Salobir (82. Ugochukwu Akubuike), Manuel Augenstein (72. Tim Danel), Anthony Annan, Marouan Jenfi, Andre Peters - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Andre Peters (13.), 0:2 Ben Pribbernow (52.)

Mit dem Erfolgserlebnis hat es für Stelle nicht funktioniert. Vier unbeantwortete Gegentreffer sprechen eine deutliche Sprache. Steele ist damit alles andere als gerettet, hat den Klassenerhalt aber auch in der eigenen Hand.

SpVgg Steele – SuS Haarzopf 0:4

SpVgg Steele: Phil Thomas, Dominic Hörstgen, Leon Tüns, Ruto Ohnishi (75. Enosch Kpessou), Alexander Piwetz, Dominik Bongartz (59. Luis Richard), Lirim Imeri, Maurice Jednicki (75. Asiato-Shouda Sanganaza), Erol Hermann, Thoma Bubullima (59. Fabian Handke), Louis Smeilus (75. Mutada-Jeausi Sanganaza) - Co-Trainer: Dominik Marzinzik - Trainer: Dirk Möllensiep

SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel, Patrick Demme (54. Felix Franken), Johannes Flatow, Timo Brandt, Marvin Pape, Matteo Viefhaus (54. Jan Seeling), Enrico Ratz, Ben Ansorge (68. Thomas Denker), Luiz Alessio Sachs (60. Justin Kaiser), Yunosuke Seo (80. Julian Piontek) - Trainer: Matthias Walter

Schiedsrichter: Luca Maximilian Gewiss (Hamminkeln) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Marvin Pape (32.), 0:2 Enrico Ratz (51.), 0:3 Jan Seeling (66.), 0:4 Thomas Denker (70.)

Kurz vor Halbzeitpfiff schien die Partie schon entschieden. Dostlukspor ging durch Abbas Jaafar direkt nach dem Anstoß (2.), und Ismail Uzan (36.), sowie Arda Olgur (38.) mit drei Toren in Front. Der HSV saugte sich aber noch einmal durch Kevin Konrad heran (42.). Im zweiten Durchgang wurde es umso wilder. Heisingen kämpfte sich wieder komplett zurück in die Partei, sodass Merlin Kirsten mit dem 4:4 gar für Siegchancen bei den Hausherren sorgte. Schlussendlich hatte Dostlukspor allerdings den längeren Atem und ging durch den Treffer von Tolga Yildirim (90.+5) als Sieger vom Platz. Heisinger SV – Dostlukspor Bottrop 4:5

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu (46. Nik Leiler), Kevin Patrick Konrad, Lukas Hunhoff, Semih Cimen, Philipp Reichardt, Merlin Kirsten, Steffen Köfler, Leon Frehmann (90. Pascal Gründer), Tobias Köfler, Jonas Lippeck - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt - Trainer: Frank Burchhardt

Dostlukspor Bottrop: Yunus Eren Özcan, Arif Elyesa Mendil, Berat Arslan, Asim Kocaman, Baris Erdogan, Arda Olgur, Khaled Al-Kadi, Jonah Konzer, Abbas Jaafar, Mert Celik, Ismail Talha Uzan - Trainer: Can Uçar - Co-Trainer: Ismail Alkadi

Schiedsrichter: Yassin El Hatri - Zuschauer: 59

Tore: 0:1 Abbas Jaafar (2.), 0:2 Ismail Talha Uzan (36.), 0:3 Arda Olgur (38.), 1:3 Kevin Patrick Konrad (42.), 1:4 Khaled Al-Kadi (47.), 2:4 Philipp Reichardt (62.), 3:4 Philipp Reichardt (70.), 4:4 Merlin Kirsten (72.), 4:5 Tolga Yildirim (90.+5)

>>> Spielbericht Rot-Weiss Essen II – Sportfreunde Niederwenigern II 3:0

Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Mirco Konarkowski (73. Burak Bahadir), Marvin Paulsen, Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Timo Dargel (73. Flavio Dietz), Kevin Grund, Marcel Faber, Mehmet Demirci (83. Hamid Kuka), Joel Bema, Arda Islam (55. Ilias Mpalntoumis) - Trainer: Stefan Lorenz

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Luca Jürgen Margref, Marcel Modro, Marius Beyer (67. Henrik Eggemann), Malte Eckert, Benedikt Michael Thielecke, Leon Welticke (64. Malte Honisch), Sebastian Axt (64. Leonard Löhrmann), Marcel Schräer (55. Niklas Niggemeyer), Noah Seyer, Justin Barke (67. Florian Finger) - Trainer: Lars Diefenthal

Schiedsrichter: David Dos-Reis (Viersen) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Joel Bema (14.), 2:0 Arda Islam (42.), 3:0 Flavio Dietz (90.)

Die Lage für Fatihspor ist nahezu aussichtslos. Gegen 06/07 setzte es die nächste Reise. Der Vorletzte bräuchte nicht weniger als ein Wunder, um noch in der kommenden Saison in der Bezirksliga zu spielen. Fatihspor Essen 2001 – SpVgg Sterkrade 06/07 1:7

Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Baris Kaya, Ali Imran Toy (46. Cihan Aksakal), Can Tunctürk, Samed Fidan (73. Oktay Cinar), Jez Fremnong, Baki Caki, Ayman Mallih, Emre Kececi, Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Mats Müller, Said Aljumaa (60. Moritz Anderheide), Nicolas Strömann (60. Nils Martin), Enver Ünal (60. Finn Müller), Robin Papert, Sverre Müller (70. Zahir Kaynar), Jannik Hoppe (75. Torben Wissen), Aaron Langen, Maximilian Felix Zachariasz, Damian Vergara Schlootz - Trainer: Lars Mühlbauer

Schiedsrichter: Janneck Völschow - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Maximilian Felix Zachariasz (18.), 0:2 Maximilian Felix Zachariasz (31.), 0:3 Sverre Müller (36.), 0:4 Maximilian Felix Zachariasz (43.), 0:5 Robin Papert (66.), 0:6 Maximilian Felix Zachariasz (69.), 0:7 Aaron Langen (76.), 1:7 Kaan Kazim Karakus (88.)

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

So geht es weiter

32. Spieltag

15.05.26 Fortuna Bottrop - Heisinger SV

16.05.26 DJK Arminia Lirich 1920 - SpVgg Steele

17.05.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Fatihspor Essen 2001

17.05.26 SuS Haarzopf - Spvgg Sterkrade-Nord

17.05.26 Dostlukspor Bottrop - Rot-Weiss Essen II

17.05.26 Vogelheimer SV - SV Burgaltendorf

17.05.26 FC Blau-Gelb Überruhr - Sportfreunde Königshardt

17.05.26 DJK Arminia Klosterhardt - VfB Frohnhausen

17.05.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - TuSEM Essen 1926

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