RWE II mit nächstem Ausrufezeichen

Nach dem erreichten Aufstieg in die Bezirksliga könnte es für Rot-Weiss Essen II gar nicht besser laufen. Neun Punkte und ein Torverhältnis von 19:3 stehen nach drei Partien zu Buche bei der Zweitvertretung des Drittligisten. Vor allem in der vergangenen Begegnung gab es viel zu feiern beim RWE, denn die Mannschaft von Stefan Lorenz schlug die SpVgg Steele eindrucksvoll mit 8:1.

Nach Erfolgen gegen DJK Arminia Lirich (3:1) und FC Blau-Gelb Überruhr (8:1) folgte nun ein weiterer deutlicher Dreier gegen Steele. Schon zur Halbzeit war der Sieg so gut wie klar, denn RWE führte zur Pause mit 4:1. Um alle restlichen Zweifel zu beseitigen ließen die Essener keineswegs nach und erzielten weitere vier Treffer. Marcel Platzek glänzte derweil mit einem Dreierpack. Es ist nun schon der zweite Triumph in Folge mit einem Ergebnis von 8:1 für die Rot-Weissen.

"Wir hatten einen brutal effektiven Tag. Wenn man acht Tore in Steele schießt, hat man nicht viel falsch gemacht. Steele begann richtig gut und hatte auch Chancen zur Führung. Mit der ersten Torchance haben wir 1:0 geführt und konnten schnell nachlegen", sagte Lorenz zu dem Duell gegen Steele. Weiter führte er aus: "Wir haben verdient gewonnen, auch wenn es in der Höhe nicht den Spielverlauf wiedergegeben hat."