RWE II hofft nur kurz - Arminia Klosterhardt gewinnt Gipfeltreffen Bezirksliga, Gruppe 6: Im Spiel der Spiele behauptete sich die DJK Arminia Klosterhardt mit 3:1 (1:0) bei Verfolger Rot-Weiss Essen II. Für den weiteren Saisonverlauf sind die Rollen nun klar verteilt. von Markus Becker · 23.04.2026, 17:15 Uhr · 0 Leser

Spitzenspiel für RWE II gegen Klosterhardt. – Foto: Markus Becker

Die elf Spiele andauernde Siegesserie von Rot-Weiss Essen II fand im Spitzenspiel gegen die DJK Arminia Klosterhardt ein Ende. Der Tabellenführer zeigte dabei eine durchweg reife Vorstellung und nimmt ein zartes Polster in die verbleibenden fünf Spiele.

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Die Vereinsverwaltung findest du hier. >> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen Klosterhardt lässt nur wenig zu Von Beginn an merkte man den gegenseitigen Respekt an. Dadurch wirkte das Geschehen phasenweise auch statisch, beide Seiten wollten sichtbar nur wenig Risiko eingehen. In dieser Phase zeigte sich Klosterhardt etwas griffiger und kam durch Samuel Zegadlo zur ersten großen Möglichkeit, nach einer schönen Einzelaktion streifte sein Abschluss aber nur den Querbalken (14.). Kurz darauf wurde es dann konkreter: Nach einer Ecke köpfte Kapitän Nico Harder den Ball unhaltbar zum 0:1 ein (22.). Kurz darauf wurde es dann konkreter: Nach einer Ecke köpfte Kapitän Nico Harder den Ball unhaltbar zum 0:1 ein (22.). RWE II kam in der Folge etwas besser ins Spiel, blieb offensiv aber zu ungefährlich. Die Gäste verteidigten kompakt und ließen bis zur Pause kaum klare Chancen zu. So ging es mit einer verdienten Führung für Klosterhardt in die Kabinen.