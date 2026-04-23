RWE II hofft nur kurz - Arminia Klosterhardt gewinnt Gipfeltreffen

Die elf Spiele andauernde Siegesserie von Rot-Weiss Essen II fand im Spitzenspiel gegen die DJK Arminia Klosterhardt ein Ende. Der Tabellenführer zeigte dabei eine durchweg reife Vorstellung und nimmt ein zartes Polster in die verbleibenden fünf Spiele.
Von Beginn an merkte man den gegenseitigen Respekt an. Dadurch wirkte das Geschehen phasenweise auch statisch, beide Seiten wollten sichtbar nur wenig Risiko eingehen. In dieser Phase zeigte sich Klosterhardt etwas griffiger und kam durch Samuel Zegadlo zur ersten großen Möglichkeit, nach einer schönen Einzelaktion streifte sein Abschluss aber nur den Querbalken (14.). Kurz darauf wurde es dann konkreter: Nach einer Ecke köpfte Kapitän Nico Harder den Ball unhaltbar zum 0:1 ein (22.).
Kurz darauf wurde es dann konkreter: Nach einer Ecke köpfte Kapitän Nico Harder den Ball unhaltbar zum 0:1 ein (22.). RWE II kam in der Folge etwas besser ins Spiel, blieb offensiv aber zu ungefährlich. Die Gäste verteidigten kompakt und ließen bis zur Pause kaum klare Chancen zu. So ging es mit einer verdienten Führung für Klosterhardt in die Kabinen.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte RWE II den Druck. Marcel Platzek hatte den Ausgleich auf dem Fuß, traf aus kurzer Distanz jedoch nur den Pfosten (52.). Die Hausherren drängten, fanden gegen die gut organisierte Defensive der Gäste aber nur selten Lösungen. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst brach Lennart Rühl nach einem Konter durch, im Strafraum versuchte Mirco Konarkowski noch zu klären, traf dabei aber nur ins eigene Tor (77.).
Rot-Weiss gab sich nicht auf, doch die Zeit lief immer weiter davon. Die Hausherren musste bisweilen sogar die Brechstange auspacken, doch Klosterhardt gab schlichtweg nicht nach. Erst als Ole Nissen nach einem Eckball aus kurzer Distanz verkürzte (90.), durfte der Verfolger auf eine Comeback hoffen. Die Hoffnung währte aber nur kurz. RWE war alles nach vorne und Klosterhardt konterte erneut eiskalt. Phil Wolff erlief vor dem herauseilende Keeper Malte Brüning und schob ins verwaiste Tor ein (90.+8). Danach wurde das Spiel gar nicht mehr erneut angepfiffen. So entführt Klosterhardt das Spitzenspiel für sich und kann nun mit breiter Brust und als klarer Meisterfavorit in die entscheidenden Wochen gehen.
Rot-Weiss Essen II – DJK Arminia Klosterhardt 1:3
Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Hamid Kuka (87. Flavio Dietz), Randy-Tamufor Atanga-Akwen (66. Luis Förster), Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund, Mehmet Demirci (81. Burak Bahadir), Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema, Arda Islam (75. Mirco Konarkowski) - Trainer: Stefan Lorenz
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz (66. Jannik Bystron), Vladyslav Azaronok, Emre Yalcin, Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Niklas Gehrmann, Max Langerbein, Hamza Velic (75. Lennart Elias Rühl), Jan-Niklas Pia (90. Melvin Glogic) - Trainer: Marcel Landers
Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 245
Tore: 0:1 Nico Harder (22.), 0:2 Mirco Konarkowski (77. Eigentor), 1:2 Ole Nissen (90.), 1:3 Phil Wolff (90.)
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: