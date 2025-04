RWE II gewinnt Gipfeltreffen, HSV vergibt ersten Aufstiegs-Matchball

Auch beim nächsten Treffer war der Schlussmann machtlos. Zunächst ließ er einen strammen Schuss nur nach vorne prallen, den Abstauber drückte Timo Dargel anschließend ins Netz (48.). Danach war die Partie beinahe schon gegessen, doch RWE legte noch nach. Burak Bahadir verwandelte einen Elfmeter zum 4:0 (60.), woraufhin David Laskowski immerhin noch einmal für Frintrop verkürzte. In der Schlussphase gelange beiden Seiten jeweils noch ein Treffer, sollte jedoch am Gesamteindruck der Partie nicht viel ändern. RWE kann zwar noch nicht die Sektkorken platzen lassen, ist aber vom Spitzenplatz nur noch theoretisch zu verdrängen.

Als Torschützen konnte die Rot-Weissen sich besonders in den wichtigen Spielen auf ihre Leistungsträger verlassen. Joel Bema eröffnete für die Gäste nach einem stark ausgeführten Konter und seinem 27. Saisontreffer (16.). Sein nächster Torerfolg ließ nicht lange auf sich warten. Der Knipser behauptete sich um den Strafraum gegen einen Frintroper und feuerte daraufhin aus kurzer Distanz die Kugel in die Maschen (41.), Keeper Fathi Ajbilou konnte dem Ball nur noch hinterherschauen.

25. Spieltag

24.04.25 Essener SC Preußen - SC Frintrop 05/21

27.04.25 SG Essen-Schönebeck II - TuS Helene Essen

27.04.25 SpVg Schonnebeck II - RuWa Dellwig

27.04.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II - DJK SG Altenessen

27.04.25 Türkiyemspor Essen - Ballfreunde Bergeborbeck

27.04.25 AL-ARZ Libanon - Alemannia Essen

27.04.25 Rot-Weiss Essen II - FC Karnap 07/27

27.04.25 Sportfreunde Altenessen - Bader SV 91

Zur Unzeit findet die Siegesserie vom Heisinger SV ein Ende. Den bemühten Auftakt der Hausherren belohnte Philipp Hollweg mit seinem zehnten Saisontreffer (28.). Mintard leistete gegen den haushohen Favoriten jedoch ordentlich Gegenwehr und glich kurz vor Halbzeitpfiff durch Matti Wagener (44.) aus. Nach dem Seitenwechsel legten die Blau-Weißen gar in Person von Justin Schneemann nach (57.), mussten sich aber auf einen turbulente Schlussphase einstellen. Zunächst drehte der HSV die Partie per Doppelschlag von Leonard Scheer (73.) und Lukas Gerrits (75.). Doch nur wenig Minuten später durften auch der Abstiegskandidat zweimal in kurzer Folge jubeln. Max Gericke (77.) und Tim Triebel (79.) erzielten die Treffer. In der Schlussphase machten schließlich Jan Wittenberg den Deckel drauf (90.+5). Die Aufstiegsparty des HSV verschiebt sich also auf frühestens das kommende Spiel. Mintard springt unverhofft ans rettende Ufer.

