RWE holt slowenischen U21-Nationalstürmer Jaka Cuber Potocnik

Von Slowenien nach Köln

Ausgebildet in seiner Heimat Slowenien, wechselte Potocnik 2022 aus der U17 von NK Olimpija Ljubljana in die U19 des 1. FC Köln. In 28 Spielen für die A-Jugend des FC kam der Mittelstürmer auf 23 Tore und drei Vorlagen. Ab März 2024 lief Potocnik für Kölns U23 auf, für die er in der Regionalliga West in 35 Spielen 15 Tore erzielen konnte. Im September 2024 feierte der Slowene sein Profidebüt für die erste Mannschaft des 1. FC Köln in der 2. Bundesliga: Beim 4:4 gegen den Karlsruher SC am 29. September 2024 wurde er in der 75. Minute eingewechselt – übrigens zwölf Minuten später als RWE-Rückkehrer Marvin Obuz, der in dieser Partie ebenfalls Zweitliga-Spielzeit für den 1. FC Köln sammeln konnte. Für die Juniorennationalmannschaften Sloweniens (U16 bis U21) kam Potocnik bislang 44 Mal zum Einsatz und schoss 19 Tore.