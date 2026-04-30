RWE: Heimspiel gegen Verl ausverkauft - Vorstand beantwortet Fanfragen 3. Liga: Für das letzte Heimspiel von Rot-Weiss Essen gegen den SC Verl gibt es nach einem Tag schon keine Heimtickets mehr. Der Vorstand antwortet im Video wieder auf Fragen der Fans. von RWE / kpn · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Das letzte Heimspiel von Rot-Weiss Essen in dieser Saison wird wieder ein Fußballfest. – Foto: Björn Kaisen

Der Heimbereich der Hafenstraße ist zum letzten Heimspiel von Rot-Weiss Essen in der 3. Liga 2025/26 ausverkauft: Am Samstag, 9. Mai, um 14 Uhr empfängt Rot-Weiss Essen den SC Verl zum 37. Spieltag.

Am Dienstag, 28. April, hatten der Traditionsverein um 10 Uhr den Vorverkauf für diese Partie gestartet – und schon am Dienstagabend waren sämtliche Eintrittskarten für den Heimbereich vergriffen. Inklusive der Tickets für den VIP-Bereich. Angesichts der aktuellen Situation mit dem Schwebezustand zwischen direktem Aufstieg, einer möglichen Relegation oder dem ebenfalls noch denkbaren Verpassen des großen Ziels überrascht das natürlich nicht wirklich. So spannend war es lange nicht bei RWE. Aufgrund geringerer Pufferzonen wird der Heimbereich gegen Verl insgesamt 19.100 Plätze umfassen. Darüber hinaus stehen dem Gastverein SC Verl 624 Tickets für den Block G2 zur Verfügung.