RWE: Heimspiel gegen Verl ausverkauft - Vorstand beantwortet Fanfragen

Der Heimbereich der Hafenstraße ist zum letzten Heimspiel von Rot-Weiss Essen in der 3. Liga 2025/26 ausverkauft: Am Samstag, 9. Mai, um 14 Uhr empfängt Rot-Weiss Essen den SC Verl zum 37. Spieltag.
Am Dienstag, 28. April, hatten der Traditionsverein um 10 Uhr den Vorverkauf für diese Partie gestartet – und schon am Dienstagabend waren sämtliche Eintrittskarten für den Heimbereich vergriffen. Inklusive der Tickets für den VIP-Bereich. Angesichts der aktuellen Situation mit dem Schwebezustand zwischen direktem Aufstieg, einer möglichen Relegation oder dem ebenfalls noch denkbaren Verpassen des großen Ziels überrascht das natürlich nicht wirklich. So spannend war es lange nicht bei RWE.
Aufgrund geringerer Pufferzonen wird der Heimbereich gegen Verl insgesamt 19.100 Plätze umfassen. Darüber hinaus stehen dem Gastverein SC Verl 624 Tickets für den Block G2 zur Verfügung.
Nach den Ligaspielen gegen den TSV 1860 München (1:1), den TSV Alemannia Aachen (2:3), den F.C. Hansa Rostock (3:0) und den MSV Duisburg (1:0) sowie dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund (0:1) – allesamt in der Hinrunde – ist die Hafenstraße dann zum sechsten Mal in dieser Saison ausverkauft.
Wie der Verein selbst die aktuelle Situation bewertet, lässt sich auch in der aktuellen Ausgabe des Formats "Was geht, RWE?" ablesen, dessen zehnte Ausgabe der Verein jüngst veröffentlicht hat. Bei YouTube wird darüber aktuell auch schon trefflich diskutiert. Die Verantwortlichen von der Hafenstraße erhalten dabei duchaus überwiegend Zustimmung, doch es gibt auch einige kritische Kommentare zu dem, was da auf die eingegangenen Fragen geantwortet wird. Dabei geht es unter anderem um den Punkt, warum der Verein sich auf diesem Weg am Schiedsrichter-Bashing beteiligt, anstatt sich auf die Aufgaben zu konzentieren. Hier könnt ihr Euch das Ganze aber auch selbst ansehen: