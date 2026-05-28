RWE gibt Sommerfahrplan bekannt

Die Mannschaft von der Cyriaksgebreite bittet am Dienstag, dem 23. Juni 2026, erstmals wieder auf den Trainingsplatz. Zum offiziellen Auftakt der Vorbereitung findet ab 16:30 Uhr ein öffentliches Training auf Platz 1 der Cyriaksgebreite statt. Fans und Medienvertreter sind dazu eingeladen.
Bis zum Saisonstart Ende Juli absolvieren die Thüringer mehrere Testspiele gegen regionale sowie überregionale Gegner. Dabei trifft Rot-Weiß unter anderem auf die Zweitvertretungen von Hannover 96, dem 1. FC Nürnberg und Mainz 05 sowie auf Hessen Kassel.
Den Auftakt der Testspielserie bildet am Freitag, dem 26. Juni, die Partie beim FSV Ohratal im Goldbergstadion in Ohrdruf. Bereits einen Tag später gastiert RWE in Gispersleben. Besonders interessant dürfte das Wochenende am 10. und 11. Juli werden, an dem die Erfurter gleich zwei Spiele gegen die U23-Teams aus Nürnberg und Mainz bestreiten.
Ein weiterer Testspielgegner für den 19. Juli steht aktuell noch nicht fest. Auch der Spielort dieser Begegnung ist bislang offen. Der Pflichtspielstart der neuen Saison ist für das Wochenende vom 24. bis 26. Juli 2026 vorgesehen.
Dienstag, 23.06.2026
FC Rot-Weiß Erfurt – Öffentliches Training | 16:30 Uhr
Cyriaksgebreite, Platz 1
Freitag, 26.06.2026
FSV Ohratal – FC Rot-Weiß Erfurt | 18:00 Uhr
Goldbergstadion Ohrdruf
Samstag, 27.06.2026
Gispersleben – FC Rot-Weiß Erfurt | 16:00 Uhr
Sportplatz Gispersleben
Samstag, 04.07.2026
FC Rot-Weiß Erfurt – Hannover 96 II | 15:00 Uhr
Gesundbrunnen Stadion, Heilbad Heiligenstadt
Sonntag, 05.07.2026
Union Mühlhausen – FC Rot-Weiß Erfurt | 16:00 Uhr
Stadion an der Aue, Mühlhausen
Freitag, 10.07.2026
FC Rot-Weiß Erfurt – 1. FC Nürnberg II | 18:00 Uhr
Sportplatz TSV 08 Gleichamberg
Samstag, 11.07.2026
FC Rot-Weiß Erfurt – 1. FSV Mainz 05 II | 14:00 Uhr
Wartburgstadion Eisenach
Samstag, 18.07.2026
FC Rot-Weiß Erfurt – Hessen Kassel | 16:00 Uhr
Cyriaksgebreite
Sonntag, 19.07.2026
FC Rot-Weiß Erfurt – Gegner offen
Spielort noch offen