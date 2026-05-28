RWE gibt Sommerfahrplan bekannt

– Foto: Marcel Junghanns

Die Mannschaft von der Cyriaksgebreite bittet am Dienstag, dem 23. Juni 2026, erstmals wieder auf den Trainingsplatz. Zum offiziellen Auftakt der Vorbereitung findet ab 16:30 Uhr ein öffentliches Training auf Platz 1 der Cyriaksgebreite statt. Fans und Medienvertreter sind dazu eingeladen.

Bis zum Saisonstart Ende Juli absolvieren die Thüringer mehrere Testspiele gegen regionale sowie überregionale Gegner. Dabei trifft Rot-Weiß unter anderem auf die Zweitvertretungen von Hannover 96, dem 1. FC Nürnberg und Mainz 05 sowie auf Hessen Kassel.

Den Auftakt der Testspielserie bildet am Freitag, dem 26. Juni, die Partie beim FSV Ohratal im Goldbergstadion in Ohrdruf. Bereits einen Tag später gastiert RWE in Gispersleben. Besonders interessant dürfte das Wochenende am 10. und 11. Juli werden, an dem die Erfurter gleich zwei Spiele gegen die U23-Teams aus Nürnberg und Mainz bestreiten.