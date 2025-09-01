RWE geht in Drolshagen unter, FCL in Menden – Neheim rettet Remis

Der SV Germania Salchendorf hat seine Serie fortgesetzt und ist nun in ganz Westfalen der einzige Landesligist, der noch ohne Punktverlust ist. Beim Aufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen siegten die Netphener mit 2:1. Während Langscheid/Enkhausen weiter auf den ersten Pflichtspielsieg der Saison warten muss grüßen mit zwölf Punkten aus vier Spielen allein von der Spitze.

Das liegt auch daran, dass der SC Neheim seine ersten zwei Zähler abgeben musste, im Topspiel beim Absteiger SV Hohenlimburg 10 trotz Unterzahl dennoch nicht leer ausging. In einem offenen Schlagabtausch, in dem es mit einem 2:2 in die Kabine ging, sorgte Neheims Noah Tolle in der 54. Minute für die erstmalige Führung der Arnsberger, ehe Torwart Jannik Heppelmann knapp zehn Minuten später wegen einer Notbremse vom Platz gestellt wurde. Ersatzmann Niklas Tepe kam für Youssef Anhari ins Spiel, war beim fälligen Elfmeter von Berkant Canbulut aber machtlos. Dennoch schafften es die Neheimer das 3:3-Remis in den kampfbetonten letzten 30 Minuten über die Zeit zu retten.

Zu den Top-5 gesellen sich nach dem 4. Spieltag auch der SuS Bad Westernkotten, der sich zuhause gegen den TuS Sundern schwer tat, am Ende durch den Treffer von Louis Sprick (73.) aber die Punkte am Zehnthof behalten konnte, Borussia Dröschede (1:0 beim SV 04 Attendorn) und Aufsteiger und das bisherige Überraschungsteam TSV Weißtal, der gegen die SpVg Olpe den dritten Saisonsieg (3:1) einfuhr.