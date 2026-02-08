RWE gegen Angstgegner Aachen, MSV zum Spitzenspiel am Abend

Im Hinspiel gegen RWE traf Gindrof dreifach. – Foto: Markus Verwimp

Drei hochinteressante Spiele stehen am Sonntag in der 3. Liga an. Den Auftakt macht der F.C. Hansa Rostock, der nach der enttäuschenden 0:3-Pleite aus der Vorwoche gegen den FC Ingolstadt wieder durchstarten möchte. Es geht gegen die TSG Hoffenheim II, die im neuen Jahr noch gar nicht zurechtkommt und noch auf den ersten Punkt der Rückrunde hofft.

Danach folgt der Stimmungsschlager auf dem Tivoli zwischen Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen. Mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf ist RWE zwar der klare Favorit, doch in Duellen gegen die Kaiserstädter tat sich das Team von Uwe Koschinat in jüngerer Vergangenheit recht schwer. Dazu könnte auch eine Parallele zur 2:3-Hinspielniederlage aufkommen. Damals trat die Alemannia mit einigen jüngst verpflichteten Akteuren in der Startformation auf. Einer davon - Lars Gindorf - war für alle drei Aachener Treffer verantwortlich. Nun haben die Aachener am Deadline Day wieder mehrfach zugeschlagen und könnten erneut mit dem ein oder anderen neuen Gesicht auftreten. Für RWE wäre es besonders wichtig die Durststrecke gegen den NRW-Rivalen zu durchbrechen, im besten Falle würde ein Sprung unter die Top drei winken.

Gleiches gilt natürlich auch für die aktuell noch besser postierten SC Verl und MSV Duisburg. Gerade der Patzer von Spitzenreiter Energie Cottbus könnte zusätzliche Kräfte freisetzen, zumal der SCV im Fall eines Sieges sogar wieder den Platz an der Sonne übernehmen würde. Die Zebras wollen unterdessen als ligaweit einziges Team ohne Heimniederlage diese Bilanz weiter aufrechterhalten. Wenn das spektakuläre 3:2 für die Duisburger aus dem Hinspiel ein Indikator ist, dürften die Zuschauer im Wedaustadtion ein packendes Duell erwarten.