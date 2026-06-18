RWE-Fans knacken 55 Jahre alte Zuschauer-Marke In der abgelaufenen Drittliga-Saison hat Rot-Weiss Essen eine 55 Jahre Zuschauer-Marke geknackt. von Linus Bien · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

RWE-Fans knacken 55 Jahre alte Zuschauer-Marke – Foto: Markus Verwimp

Sportlich war das Ende der abgelaufenen Drittliga-Saison für Rot-Weiss Essen sicherlich extrem bitter. Doch der attraktive sowie erfolgreiche Fußball hat einmal mehr die Fans begeistert und ins Stadion an der Hafenstraße gezogen. In dieser Spielzeit haben die RWE-Anhänger eine 55 Jahre alte Marke geknackt: 17.319 Zuschauer waren es bei den Heimspielen im Schnitt.

Georg-Melches-Stadion als letzte Rekord-Spielstätte Auch wenn am Ende weiter die Drittklassigkeit besteht, weil es für Rot-Weiss Essen in den Relegationsspielen um die 2. Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth insgesamt nur für ein 1:2 gereicht hat, haben die Fans erneut gezeigt, wie treu sie zu ihrem RWE stehen. In das für aktuell 20.100 Personen ausgelegte Stadion kamen in der Saison 2025/26 bei jedem Spiel im Schnitt 17.319 Zuschauer an die Hafenstraße. Zu allen 19 Ligaspielen zusammen strömten somit 329.059 Zuschauer, die größtenteils mit äußerst ansehnlichem Fußball belohnt wurden.

Zuletzt haben die Rot-Weissen diese Marke in der Bundesliga-Saison 1970/71 geknackt – damals allerdings noch in der legendären Spielstätte, dem Georg-Melches-Stadion, das nach einem der RWE-Gründerväter benannt wurde. Melches hat sich über Jahrzehnte hinweg für den Verein eingesetzt und war letztlich eine der treibenden Kräfte, die Rot-Weiss überhaupt erst in den Profi-Fußball brachte. Der geplante Stadionausbau – bei dem die Ecken geschlossen werden sollen – wird sich durch den verpassten Aufstieg wohl doch noch etwas verzögern. Sicher ist: Wenn die Ecken einmal zu sind, werden Vereins-Rekorede gebrochen.