RWE eröffnet Saison: Drittliga-Spielplan kommt Donnerstag

Die Saison 2025/26 in der 3. Liga wird am Freitag, 1. August, mit dem Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV 1860 München eröffnet. Anpfiff unter Flutlicht an der Hafenstraße wird um 19 Uhr sein. Alle anderen Mannschaften der Liga müssen sich noch bis zum Donnerstag gedulden, denn dann wird der komplette Spielplan veröffentlicht, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte.

Die neue Saison in der 3. Liga wird also am 1. August eröffnet, der 1. Spieltag komplett ist am 3. August. Nach dem 19. Spieltag vom 19. bis 21. Dezember geht es in die Winterpause, die am 16. Januar endet. Der letzte Spieltag ist für den 16. Mai angesetzt, ihm folgen noch die Relegationsspiele für einen möglichen dritten Aufsteiger in die 2. Bundesliga. Auch hier stehen mit dem 22. und 26. Mai die Termine bereits fest.