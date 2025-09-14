RWE drückt RWO die nächste Pleite auf, BVB bleibt souverän

4:2 hieß es am Ende zwischen Rot-Weiss Essen und RW Oberhausen. Die Kleeblätter straucheln somit weiterhin zum Saisonbeginn, für RWE ist es wiederum der ersten Dreier. Borussia Dortmund untermauert mit einem 4:0-Sieg gegen Preußen Münster seine Favoritenstellung, der FC Schalke verlor mit 1:2 wohl auch etwas überraschend gegen den SV Meppen.

In Gruppe war es im Rhein-Derby eine klare Geschichte. Der 1. FC Köln setzte sich mit 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf durch und behauptet die Tabellenspitze. Borussia Mönchengladbach ließ dem FSV Frankfurt dank eines 4:1-Sieges keine Chance.