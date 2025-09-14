RWE drückt RWO die nächste Pleite auf, BVB bleibt souverän

4:2 hieß es am Ende zwischen Rot-Weiss Essen und RW Oberhausen. Die Kleeblätter straucheln somit weiterhin zum Saisonbeginn, für RWE ist es wiederum der ersten Dreier. Borussia Dortmund untermauert mit einem 4:0-Sieg gegen Preußen Münster seine Favoritenstellung, der FC Schalke verlor mit 1:2 wohl auch etwas überraschend gegen den SV Meppen.
In Gruppe war es im Rhein-Derby eine klare Geschichte. Der 1. FC Köln setzte sich mit 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf durch und behauptet die Tabellenspitze. Borussia Mönchengladbach ließ dem FSV Frankfurt dank eines 4:1-Sieges keine Chance.
4. Spieltag
20.09.25 Bayer 04 Leverkusen - MSV Duisburg
20.09.25 Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf
20.09.25 1. FC Köln - FSV Frankfurt
21.09.25 Kickers Offenbach - Wuppertaler SV
5. Spieltag
27.09.25 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach
27.09.25 FSV Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen
27.09.25 Wuppertaler SV - MSV Duisburg
27.09.25 Fortuna Düsseldorf - Kickers Offenbach
________________
4. Spieltag
20.09.25 SV Meppen - SC Preußen Münster
21.09.25 VfL Bochum - Rot-Weiss Essen
21.09.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - FC Schalke 04
21.09.25 Borussia Dortmund - FC Viktoria Köln
5. Spieltag
27.09.25 SV Meppen - Borussia Dortmund
28.09.25 FC Schalke 04 - Rot-Weiss Essen
28.09.25 SC Preußen Münster - VfL Bochum
28.09.25 FC Viktoria Köln - SC Rot-Weiß Oberhausen
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: