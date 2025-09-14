 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Dortmund gewinnt erneut.
Dortmund gewinnt erneut. – Foto: SSVg Velbert 02

RWE drückt RWO die nächste Pleite auf, BVB bleibt souverän

U17-DFB-Nachwuchsliga: RW Oberhausen wartet auch nach dem Derby gegen Rot-Weiss Essen auf die ersten Punkte. An der Spitze der Gruppe H thront derweil Borussia Dortmund. In Gruppe G bleibt der 1. FC Köln schadlos.

Verlinkte Inhalte

U17-DFB-NL Gr. G
U17-DFB-NL Gr. H
SV Meppen
FSV Frankf.
Pr. Münster

4:2 hieß es am Ende zwischen Rot-Weiss Essen und RW Oberhausen. Die Kleeblätter straucheln somit weiterhin zum Saisonbeginn, für RWE ist es wiederum der ersten Dreier. Borussia Dortmund untermauert mit einem 4:0-Sieg gegen Preußen Münster seine Favoritenstellung, der FC Schalke verlor mit 1:2 wohl auch etwas überraschend gegen den SV Meppen.

In Gruppe war es im Rhein-Derby eine klare Geschichte. Der 1. FC Köln setzte sich mit 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf durch und behauptet die Tabellenspitze. Borussia Mönchengladbach ließ dem FSV Frankfurt dank eines 4:1-Sieges keine Chance.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Zum vollständigen Spielplan der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Zur U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

_______________

So läuft der 3. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Gestern, 13:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
0
4
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
0
3
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
1
4
Abpfiff

_______________

So geht es weiter

4. Spieltag
20.09.25 Bayer 04 Leverkusen - MSV Duisburg
20.09.25 Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf
20.09.25 1. FC Köln - FSV Frankfurt
21.09.25 Kickers Offenbach - Wuppertaler SV

5. Spieltag
27.09.25 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach
27.09.25 FSV Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen
27.09.25 Wuppertaler SV - MSV Duisburg
27.09.25 Fortuna Düsseldorf - Kickers Offenbach

_______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Zum vollständigen Spielplan der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Zur DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

________________

So läuft der 3. Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

Heute, 11:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
1
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
2
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
4
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
0
4
Abpfiff

_______________

So geht es weiter

4. Spieltag
20.09.25 SV Meppen - SC Preußen Münster
21.09.25 VfL Bochum - Rot-Weiss Essen
21.09.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - FC Schalke 04
21.09.25 Borussia Dortmund - FC Viktoria Köln

5. Spieltag
27.09.25 SV Meppen - Borussia Dortmund
28.09.25 FC Schalke 04 - Rot-Weiss Essen
28.09.25 SC Preußen Münster - VfL Bochum
28.09.25 FC Viktoria Köln - SC Rot-Weiß Oberhausen

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 014.9.2025, 21:37 Uhr
Markus BeckerAutor