RWE: Diesen "Königsweg" strebt Koschinat über die Relegation an

Uwe Koschinat stand den Vertretern der Presse vor dem Hinspiel der Relegation Rede und Antwort. – Foto: Markus Becker

Gewohnt nüchtern und analytisch gab sich Uwe Koschinat, Trainer von Rot-Weiss Essen, vor der möglicherweise geschichtsträchtigen Relegation des Revierklubs gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Anders als vielleicht üblich im Falle der Aufstiegsrelegation kommen aber auch beide Kontrahenten mit Rückenwind, konnte sich die Entscheidungsrunde um die 2. Bundesliga auch jeweils erst am letzten Spieltag sowie hochdramatisch erkämpfen. Mit dem 3:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf zeigte Fürth auch eindrucksvoll die vorhandenen Offensivqualität auf. So vermutet Koschinat: "Auf der Basis diesen klaren Sieges gehe ich davon aus, dass sie sehr selbstbewusst sind."

"Die Menschen freuen sich einfach auf diese beiden Relegationsspiele“, sagte Koschinat. Der Coach erwartet eine elektrisierende Stimmung im ausverkauften Stadion an der Hafenstraße und sieht darin für das Hinspiel auch einen wesentlichen Faktor: "Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass uns diese Atmosphäre hier an der Hafenstraße tragen wird.“

Neben Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu (20 Tore), erwartet der Übungsleiter besonders auch durch Felix Klaus und Branimir Hrogata eine enorme Wucht, die auf RWE zukommt: "Wir müssen in der Spielvorbereitung sehr stark in den Vordergrund stellen, dass Fürth über drei absolute Ausnahmespieler verfügt, die vor allen Dingen auch eine sehr hohe Effektivität haben."

Darüber hinaus warnt er aber auch vor dem Kollektiv: "Man sollte aber nicht unterschätzen, dass es insgesamt eine sehr gestandene Zweitliga-Mannschaft ist, die in der Systematik sehr flexibel ist."

Koschinat und der "Königsweg"

Nun kommt es eben für die Rot-Weissen darauf an, gerade zu einem monumentalen Zeitpunkt die richtigen Tugenden an den Tag zulegen. Für Koschinat würde der "absolute Königsweg" einer erfolgreichen Relegation sich besonders auf zwei Aspekte beschränken. Da wäre zum einen "diese unfassbare Stabilität", die RWE beispielsweise gegen den SC Verl (1:0) oder auch den MSV Duisburg (1:0) an den Tag gelegt habe.

Dazu sollte im Idealfall auch ein offensiver Output kommen, der jenem am letzten Spieltag gegen den SSV Ulm (3:2) nahekommt: "Wir müssen natürlich unsere erfolgreiche Strategie in der Offensive auch in die beiden Spiele transportieren. Wir haben gegen Ulm in einer enormen Drucksituation über 30 Mal aufs Tor gefeuert."

Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass RWE sich über den Saisonverlauf gelegentlich defensive verwundbar zeigte. 66 Gegentore wurden ligaweit lediglich von sieben Teams übertroffen. Ein offensiver Schlagabtausch ist daher auch mit der brachialen Wucht der Heimfans im Rücken nicht der Wunsch Koschinats: "Gerade im ersten Spiel gilt die A-Priorität, dass wir defensive Stabilität ausstrahlen müssen."

Ein Heimsieg am Freitagabend sei dabei zunächst das klare Ziel. Gleichzeitig mahnte er aber zur Ruhe, falls nicht alles perfekt laufen sollte. Die Relegation werde über zwei Spiele entschieden, Rückschläge müssten verarbeitet werden können.

Personell kam der 54-Jährige dabei zumindest teilweise aufatmen. Während Klaus Gjasula und Franci Bouebari für das Hinspiel ausfallen, kehrt Lucas Brumme zurück in den Kader.