RWE-Comeback gegen Haarzopf, für Platz eins reicht es aber nicht

RWE löste seine Hausaufgaben gegen Haarzopf. – Foto: Markus Becker

Mit einem 4:2-Auswärtssieg beim SuS Haarzopf erledigte die U23 von Rot-Weiss Essen ihre Hausaufgaben am letzten Spieltag. Weil Konkurrent Arminia Klosterhardt sein Parallelspiel gegen den Vogelheimer SV ebenfalls gewann, muss die Mannschaft von Stefan Lorenz dennoch den Umweg über die Relegation nehmen.

RWE II fand im weiteren Verlauf kaum Lösungen gegen die kompakte Haarzopfer Defensive. Zwar kamen Marcel Platzek und Mehmet Demirci zu Abschlüssen, echte Gefahr entstand daraus jedoch nicht. Auf der anderen Seite hätten Enrico Ratz (23.,34.) die Führung sogar ausbauen können. So ging Haarzopf mit einer durchaus überraschenden 1:0-Führung in die Pause.

Die Partie entwickelte sich zunächst nicht nach dem Geschmack von RWE. Haarzopf präsentierte sich von Beginn an aggressiv und zweikampfstark und hielt gegen den im Jahr 2026 fast makellosen Gegner mehr als beachtlich dagegen. Für den mutigen Auftritt belohnten sich die Hausherren auch noch früh. Nach Ballgewinn von Yunosuke Seodem schalteten die Gastgeber schnell um, ehe Felix Franken den Ball am zweiten Pfosten zum 1:0 über die Linie schob (16.).

Blitzstart von RWE

Die Antwort der Gäste folgte allerdings unmittelbar nach Wiederbeginn. Ein langer Ball landete bei Platzek, dessen Kopfballablage Mehmet Demirci zum schnellen 1:1 verwertete (47.). Nur wenige Minuten später geriet Haarzopf zusätzlich in Unterzahl. Johannes Flatow sah innerhalb kurzer Zeit seine zweite Gelbe Karte und musste sich frühzeitig in Richtung Kabinentrakte verabschieden (53.).

Die Partie kippte nun komplett zugunsten der Gäste. Nach einem Foulelfmeter brachte Joel Leon Bema RWE erstmals in Führung (59.). Nur fünf Minuten später erhöhte Platzek nach Vorarbeit von Bema auf 3:1 (64.). Der Routinier legte wenig später nach und machte somit auch den Deckel drauf (68.).

Somit richteten sich die Blicke in Richtung Klosterhardt, doch die erhoffte Nachricht aus dem Parallelspiel aus. Stattdessen ging die Arminia dort in Front und sicherte sich die Meisterschaft. Haarzopf betrieb in der Nachspielzeit durch Thomas Denker, der nach einer Kopfballablage von Ben Ansorge frei vor dem Tor einschob, noch Ergebniskosmetik zum 2:4-Endstand (90.+1).

So verpasste das Team von Stefan Lorenz den direkten Durchmarsch in die Landesliga. Die Chance auf den Sprung nach oben lebt jedoch weiter: Nun muss die Profi-Reserve den Weg über die Relegation gehen.