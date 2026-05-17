RWE bleibt nach souveränem Sieg gegen Dostlukspor weiter im Geschäft

Nach und nach wurden die Essener aber zwingender. Erst köpfte Platzek nach Flanke von Kevin Grund vorbei (21.), dann sorgte ein Steckpass von Mehmet Demirci für die Führung. Bema zog aus halblinker Position ab, Fricke bekam noch die Hände an den Ball, doch Platzek drückte die Kugel endgültig über die Linie (33.).

Die Gäste übernahmen direkt die Initiative. Bereits in der Anfangsphase prüfte Platzek Dostlukspor-Keeper Fabian Fricke per Kopfball (3.). Die Hausherren hielten jedoch mutig dagegen, störten früh und erzwangen immer wieder Ballverluste. Besonders in der ersten halben Stunde tat sich RWE II schwer, klare Chancen herauszuspielen.

Der Treffer wirkte wie ein Befreiungsschlag. Kurz vor der Pause legte RWE II nach. Bema verlängerte einen Ball clever mit dem Rücken zum Tor, Platzek lief frei auf Fricke zu und vollendete souverän zum 2:0 (45.+2).

RWE verpasst weitere Treffer

Direkt nach Wiederbeginn sorgten die Gäste früh für die Entscheidung. Luis Förster bediente Bema im Zentrum, der flach ins rechte Eck einschob und auf 3:0 erhöhte (47.). Nur wenige Minuten später traf erneut Platzek. Sein Abschluss aus abseitsverdächtiger Position bedeutete das 4:0 (52.). Die Proteste von Dostlukspor-Trainer Can Uçar wurden anschließend mit der Roten Karte geahndet.

Mit der deutlichen Führung im Rücken dominierte RWE II die Partie nun vollständig. Dostlukspor fand offensiv kaum noch Lösungen, während die Essener weiter auf den nächsten Treffer drängten. Fricke verhinderte gegen Bema (75.) und Arda Islam per Flugkopfball (83.) sogar noch ein höheres Ergebnis.

So blieb es beim ungefährdeten 4:0-Erfolg für Rot-Weiss Essen II, das den Druck auf Tabellenführer Klosterhardt weiter hochhält. Dostlukspor Bottrop bleibt nach der Niederlage im unteren Tabellenbereich.