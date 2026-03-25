RWE bindet Torwarttalent für zwei weitere Jahre

– Foto: Marcel Junghanns

Rodtnick war erst im vergangenen Sommer aus dem Nachwuchs des FC Union Berlin nach Erfurt gewechselt und konnte seitdem mit starken Leistungen und seinem Entwicklungspotenzial überzeugen. Der junge Keeper fügte sich schnell ins Team ein und zeigte sowohl im Training als auch bei seinen Einsätzen im Landespokal, dass er über großes Talent verfügt.

Erfurts' Torwarttrainer Patrick Ecke lobt Rodtnick: „Jaden ist ein sehr talentierter Torhüter mit einer hervorragenden Einstellung. Er arbeitet im Training fokussiert und bringt eine hohe Bereitschaft mit, sich stetig zu verbessern. Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiger Baustein für unser Torwartteam.“