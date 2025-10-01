RWE-Bewährungsprobe gegen Hoffenheim, 1860 gegen Viktoria Köln

Schon am Dienstag trennten sich der 1. FC Saarbrücken und Spitzenreiter MSV Duisburg torlos. Alemannia Aachen unterlag dem FC Erzgebirge Aue und Waldhof Mannheim schlug den TSV Havelse. Am Mittwoch ist dann der TSV 1860 München zum ersten Mal nach der Trainerentlassung im Einsatz. Im Stadion an der Grünwalder Straße macht Viktoria Köln die Aufwartung. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

Englische Woche in der 3. Liga: Im zweiten Teil wollen Rot-Weiss Essen und der TSV 1860 München den Anschluss nach oben nicht verlieren. RWE könnte den stark aufspielenden Aufsteiger TSG Hoffenheim 1899 II dafür ausschalten, die Münchener Löwen empfangen Viktoria Köln. Gleichzeitig erhofft sich der 1. FC Schweinfurt auf einen Befreiungsschlag gegen den SSV Ulm. Auch der FC Ingolstadt droht mit einer weiteren Pleite gegen den SC Verl weiter unten festzustecken.

Torloses Spitzenspiel im Ludwigspark

Duisburg wahrt den Vorsprung. – Foto: Sport News Südwest

Im ausverkauften Ludwigspark-Stadion in Saarbrücken trafen am Abend der 1. FC Saarbrücken und der MSV Duisburg nicht nur im Spitzenspiel der 3. Liga, sondern auch im Traditionsduell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder aufeinander. Nach chancenarmer und torloser ersten Halbzeit nahm die Intensität nach dem Seitenwechsel merklich zu, auch die Torchancen wurden zwingender. Einen Sieger sollte es aber nicht geben. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht. _____ Nullnummer in Stuttgart

Harter Kampf, keine Tore. – Foto: Imago Images

Ebenfalls torlos endete die Begegnung zwischen der U21 des VfB Stuttgart und dem SV Wehen Wiesbaden. Besonders die Stuttgarter vergaben gute Gelegenheiten und mussten sich letztlich mit der Punkteteilung zufrieden geben. Den ausführlichen Spielbericht gibt es hier. _____ Energie Cottbus gewinnt Ost-Duell

Energie Cottbus siegt beim FC Hansa Rostock. – Foto: Imago Images

Vor ausverkauften Haus im Ostseestadion unterlag der FC Hansa Rostock den Gästen von Energie Cottbus mit 1:3. Kenan Fatkic verbuchte derweil schon nach zwei Minuten die erste gute Gelegenheit für die Hausherren, sein Schuss ging jedoch knapp am Pfosten vorbei. Auch nach einer längeren Unterbrechung, weil dichte Rauchschwaden das Spielfeld eingenebelt hatten, war Hansa am Drücker. Ein Eckball sorgte schließlich für die Cottbuser Führung. Zunächst abgewehrt zog Moritz Hannemann aus dem Rückraum ab und versenkte im rechten unteren Eck (35.). Noch vor der Pause konnte Rostock ausgleichen. Ryan Don Naderi wuselte den Ball im Strafraum über die Linie (42.). Nach dem Seitenwechsel war Energie die präsentere Mannschaft, trotzdem verbuchte Naderi zunächst noch zwei Großchancen für Hansa (53./54.). Nach 71 gespielten Minuten stellte Erik Engelhardt auf 2:1 für Cottbus. Rostock hielt dagegen, konnte aber zahlreiche Gelegenheiten nicht verwerten. So kam es, dass Can-Yahya Moustafa in der Nachspielzeit das 3:1 erzielte. _____ Erzgebirge Aue siegt auch in Aachen

Pleite für Alemannia Aachen. – Foto: Markus Verwimp

Mit dem zweiten Sieg in Serie hat sich der FC Erzgebirge Aue in der Tabelle zunächst auf Rang 16 vorgearbeitet und am Abend die Abstiegsplätze verlassen. Bei Alemannia Aachen siegte Aue mit 1:0. Konnten in der ersten halben Stunde beide Teams gute Chancen für sich verbuchen, war es kurz darauf Pascal Fallmann, der mit einem Distanzschuss aus gut 26 Metern den einzigen Treffer des Abends erzielen sollte. In der zweiten Halbzeit fand Aachen nicht die passende Antwort und musste nach dem Kantersieg in Schweinfurt am vergangenen Wochenende nun vor über 20.000 Zuschauern im Tivoli wieder eine Niederlage hinnehmen. _____ Waldhof Mannheim gewinnt Krimi in Havelse

Nach dem 6:1-Sieg gegen Rot-Weiss Essen am Samstag reiste der SV Waldhof Mannheim nun mit breiter Brust zum TSV Havelse. Am Ende siegten die "Buwe" zwar, doch vor allem in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein echter Krimi. Schon nach elf Minuten brachte Masca den Waldhof in Front, nach der Pause legte Felix Lohkemper das 2:0 nach (58.). Dann jedoch schlug der TSV zurück und sorgte mittels Doppelschlag von John Xaver Posselt (60.) und Semi Belkahia für den Ausgleich (73.). Das war der richtige Weckruf für die Gäste, die postwendend zurückschlugen. Keine 60 Sekunden nach dem Ausgleich traf Nicklas Shipnoski zum 3:2. Havelse wartet weiter auf den ersten Sieg in der 3. Liga, verließ aber zumindest den letzten Tabellenplatz. Neues Schlusslicht - zumindest bis Mittwochabend - ist der 1. FC Schweinfurt. _____ Diese Partien gibt es am Mittwoch Liveticker: SSV Ulm - 1. FC Schweinfurt

Heute, 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1. FC Schweinfurt 05 Schweinfurt 0 0 PUSH

_____ Liveticker: VfL Osnabrück - SSV Jahn Regensburg

Heute, 19:00 Uhr VfL Osnabrück VfL Osnabrück SSV Jahn Regensburg SSV Jahn 0 0 PUSH

_____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - TSG Hoffenheim II

Heute, 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen RW Essen TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II 0 0 PUSH

_____ Liveticker: TSV 1860 München - Viktoria Köln

Heute, 19:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 Viktoria Köln Viktoria Köln 0 2 PUSH

Liveticker: SC Verl - FC Ingolstadt