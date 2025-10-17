RWE auf Wiedergutmachungskurs, Osnabrück gegen Geiger und Berisha?

Der bisherige Saisonverlauf spiegelt eine wahrliche Berg- und Talfahrt für Rot-Weiss Essen. Zwar steht die Elf von Uwe Koschinat weiterhin auf Schlagdistanz zu den Top-Platzierungen, die Pleite gegen ausgerechnet den Lokalrivalen RW Oberhausen im Pokal könnte aber noch nachwirken. Am Samstagnachmittag gegen Viktoria Köln wird man sich versuchen den Frust vom Leib zu scheißen. Zuvor wird Alemannia Aachen versuchen gegen den FC Ingolstadt die Abstiegsränge zu verlassen. Der VfL Osnabrück trifft auf die TSG Hoffenheim II, wo – dem Vernehmen nach – die Bundesligaspieler Dennis Geiger und Mergim Berisha auftreten könnten. Am Sonntag ist schließlich Tabellenführer MSV Duisburg an der Reihe, der auf den bislang strauchelnden TSV 1860 München trifft.