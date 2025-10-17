 2025-10-15T11:43:40.576Z

Osnabrück spielt gegen Hoffenheim.
RWE auf Wiedergutmachungskurs, Osnabrück gegen Geiger und Berisha?

3. Liga: Bereits am Freitag spielen der FC Erzgebirge Aue und der SV Waldhof Mannheim. Rot-Weiss Essen wird versuchen die Pokal-Enttäuschung vergessen zu machen. Am Sonntag darf sich der MSV Duisburg auf ein Traditionsduell freuen.

Der bisherige Saisonverlauf spiegelt eine wahrliche Berg- und Talfahrt für Rot-Weiss Essen. Zwar steht die Elf von Uwe Koschinat weiterhin auf Schlagdistanz zu den Top-Platzierungen, die Pleite gegen ausgerechnet den Lokalrivalen RW Oberhausen im Pokal könnte aber noch nachwirken. Am Samstagnachmittag gegen Viktoria Köln wird man sich versuchen den Frust vom Leib zu scheißen. Zuvor wird Alemannia Aachen versuchen gegen den FC Ingolstadt die Abstiegsränge zu verlassen. Der VfL Osnabrück trifft auf die TSG Hoffenheim II, wo – dem Vernehmen nach – die Bundesligaspieler Dennis Geiger und Mergim Berisha auftreten könnten. Am Sonntag ist schließlich Tabellenführer MSV Duisburg an der Reihe, der auf den bislang strauchelnden TSV 1860 München trifft.

So läuft der 11. Spieltag in der 3. Liga

Liveticker: FC Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim

Heute, 19:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
19:00live

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - SC Verl

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
SC Verl
SC VerlSC Verl
14:00

Liveticker: VfB Stuttgart II - 1. FC Schweinfurt

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
14:00

Liveticker: VfL Osnabrück - TSG 1899 Hoffenheim II

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
14:00live

Liveticker: F.C. Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00live

Liveticker: Alemannia Aachen - FC Ingolstadt

Morgen, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
14:00live

Liveticker: Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln

Morgen, 16:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
16:30live

Liveticker: SSV Ulm - FC Energie Cottbus

So., 19.10.2025, 13:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
13:30live

Liveticker: TSV 1860 München - MSV Duisburg

So., 19.10.2025, 16:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
16:30live

Liveticker: TSV Havelse - SSV Jahn Regensburg

So., 19.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
19:30live

12. Spieltag
24.10.25 SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen
25.10.25 SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München
25.10.25 FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken
25.10.25 FC Energie Cottbus - TSV Havelse
25.10.25 SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II
25.10.25 SC Verl - SSV Ulm 1846 Fußball
25.10.25 1. FC Schweinfurt 05 - VfL Osnabrück
26.10.25 TSG 1899 Hoffenheim II - FC Erzgebirge Aue
26.10.25 Viktoria Köln - F.C. Hansa Rostock
26.10.25 MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen

