Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Osnabrück spielt gegen Hoffenheim. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
RWE auf Wiedergutmachungskurs, Osnabrück gegen Geiger und Berisha?
3. Liga: Bereits am Freitag spielen der FC Erzgebirge Aue und der SV Waldhof Mannheim. Rot-Weiss Essen wird versuchen die Pokal-Enttäuschung vergessen zu machen. Am Sonntag darf sich der MSV Duisburg auf ein Traditionsduell freuen.
Der bisherige Saisonverlauf spiegelt eine wahrliche Berg- und Talfahrt für Rot-Weiss Essen. Zwar steht die Elf von Uwe Koschinat weiterhin auf Schlagdistanz zu den Top-Platzierungen, die Pleite gegen ausgerechnet den Lokalrivalen RW Oberhausen im Pokal könnte aber noch nachwirken. Am Samstagnachmittag gegen Viktoria Köln wird man sich versuchen den Frust vom Leib zu scheißen. Zuvor wird Alemannia Aachen versuchen gegen den FC Ingolstadt die Abstiegsränge zu verlassen. Der VfL Osnabrück trifft auf die TSG Hoffenheim II, wo – dem Vernehmen nach – die Bundesligaspieler Dennis Geiger und Mergim Berisha auftreten könnten. Am Sonntag ist schließlich Tabellenführer MSV Duisburg an der Reihe, der auf den bislang strauchelnden TSV 1860 München trifft.
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.