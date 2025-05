RWE-Abschied nach nur einem Jahr

Andy Trübenbach, der seit dem vergangenen Sommer das Trikot der Rot-Weißen trug, verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung. Der 33-jährige Offensivakteur erzielte in dieser Saison sechs Tore sowie vier Vorlagen in der Regionalliga Nordost. Trübenbach kehrt nach der Sommerpause an seine alte Wirkungsstätte zurück und schließt sich dem ZFC Meuselwitz an. „Andy hat sich mit dem Wunsch an uns gewandt, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Diesem Wunsch sind wir nach einiger Überlegung und in gegenseitigem Einvernehmen nachgekommen“, erklärt Cheftrainer Fabian Gerber. „Wir danken ihm für seinen Einsatz und seine stets professionelle Einstellung auf und neben dem Platz und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.“ Der FC Rot-Weiß Erfurt bedankt sich bei Andy Trübenbach für seine Leistungen und sein Engagement in der laufenden Saison und wünscht ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste.