RWC landet Kantersieg über Hambergen Früher Rückstand spielt keine Rolle

Nach acht Minuten endete ein sauber vorgetragener Angriff der „Zebras" bei Frederik Nagel, der aus kurzer Distanz zum 0:1 verwertete. Die zuvor siebenmal am Stück sieglosen Cuxhavener behielten die Ruhe und arbeiteten geduldig am Ausgleich, den sie letztlich mit Unterstützung von FCH-Keeper Ivo Kiekhöfer erzielten. Dieser segelte nämlich an einer Ecke vorbei, sodass Mirko Schepergerdes per Kopf vollendete - 1:1 (36.). Keine 240 Sekunden darauf landete ein weiterer Eckball wieder über Umwege bei Schepergerdes, der erneut traf - 2:1.

Nach dem Seitenwechsel baute RWC weiter Druck auf. Ein Distanzschuss von Jannis Dahl schlug in Minute 54 zum richtungsweisenden 3:1 unter der Latte ein. In der Schlussphase fiel das Resultat schließlich deutlich aus. Gabriel Costa per gefühlvollem Freistoß, der eingewechselte Joel Fitter und Schepergerdes, der mit einem Elfmeter seinen Dreierpack komplettierte, stellten das eindrucksvolle Endresultat von 6:1 her.

Somit springt Rot-Weiss Cuxhaven von den Abstiegsrängen und kann am Samstag beim Tabellennachbarn Uphusen weitere Big Points einsammeln. Der FC Hambergen empfängt dagegen als Landesliga-Schlusslicht den Zweitplatzierten aus Harsefeld.

