RWC holt Keeper Rühmkorf zurück

Yannik Rühmkorf verließ Verein erst im Sommer in Richtung ESC Geestemünde, fand dort aber trotz des Triumphes beim Bremer Hallenmasters nicht sein Glück. Rot-Weiss Cuxhaven nutzte die Gelegenheit und tütete die Rückkehr des Torhüters ein, der während seiner 56 Einsätze zwischen 2023 und 2025 als sicherer Rückhalt galt. Unter anderem gelang in seiner Zeit der Aufstieg in die Landesliga - gefolgt vom direkten und nach eine starken Hinrunde auch vermeidbaren sofortigen Abstieg in die Bezirksliga.

Rühmkorf lief bereits beim Masters-Qualifikationsturnier in Cadenberge wieder im Dress der „Kampfbahnkicker" auf. „Liebe Rot-Weiß-Familie, ich freue mich sehr darüber, wieder zurück zu sein und die Rückrunde mit euch anzugehen. Ich freue mich auf eine neue Herausforderung mit Rot-Weiß Cuxhaven, die wir in der Rückrunde meistern werden", sagte er mit Blick auf seine Rückkehr in der Vereinsmitteilung.