RWC erleidet Rückschlag im Aufstiegsrennen Pausenführung langt nicht zum Sieg von FuPa Lüneburg · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa Lüneburg

Rot-Weiss Cuxhaven baute seine beeindruckende Ungeschlagen-Serie auf 14 Spiele aus, kehrte aber dennoch nicht zufrieden vom Gastspiel bei der SG Stinstedt zurück.

Den „Kampfbahnkickern" gelang es nämlich nicht, an eine ansprechende erste Hälfte anzuknüpfen. Sie agierten zunächst spielbestimmend. Kurz vor Beendigung des ersten Durchgangs erreichte ein Freistoß von Diogo Regufe den im Strafraum lauernden Lennard Gersonde, der aus kurzer Distanz zum 0:1 vollendete. Nach dem Seitenwechsel gewann die SGS jedoch an Feldanteilen. In der 72. Minute vollendete schließlich Routinier Marvin Behrens infolge einer weiteren Standardsituation zum Ausgleich. Die Gäste reagierten mit wütenden Angriffen, schaffte es aber nicht mehr, das Ergebnis zu ihren Gunsten zu verändern.