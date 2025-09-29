RWC dreht nach 0:2-Rückstand auf

Die Gäste stellten auch den Landesliga-Absteiger vor große Probleme und lagen nach einer knappen halben Stunde dank Toren von Sven Bedürftig sowie Lasse Tienken mit 2:0 vorne. Luca Mittelstädt verkürzte jedoch umgehend auf 1:1. Nach dem Seitenwechsel gewann RWC an Kontrolle über das Geschehen, hielt den Druck hoch und glich durch einen sehenswerten Schlenzer von Sergio Gonzalez Ramirez aus (52.). Ein sehenswerter Spielzug, der darin endete, dass Mittelstädt für Hero Ferlemann durchsteckte, brachte in der 64. Minute die Cuxhavener Führung. Diese ließen sich die Hausherren nicht mehr nehmen. Stattdessen erhöhten sie durch Gonzalez Ramirez sowie Mittelstädt, der platziert aus der Drehung traf, auf 5:2. Björn Bedürftig betrieb in der Endphase noch leichte Ergebniskosmetik.