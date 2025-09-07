RWA mit Befreiungsschlag gegen Lippstadt - Clarholz siegt bei Türkspor

Über Rot Weiss Ahlens Coach Luka Tankulic schwebte schon das Damoklesschwert. Doch der 2:1-Heimsieg gegen den bis dato Tabellenführenden SV Lippstadt 08 dürfte vorerst für Ruhe sorgen. "Die Jungs haben heute alles investiert. Wir wussten, dass es gegen Lippstadt nur mit Leidenschaft und Mut geht. Der Sieg war wichtig für unser Selbstvertrauen und zeigt, was wir als Team leisten können", so Tankulic.
Der SVL wurde vom SV Westfalia Rhynern an der Spitze abgelöst. Die Westfalia mühte sich zu einem 2:1-Erfolg beim SC Verl II. Neben Rhynern und Lippstadt hat überraschend auch der TSV Victoria Clarholz nach fünf Spielen zehn Zähler auf dem Konto. Bei Türkspor Dortmund gelang ein beeindruckender 3:1-Sieg, der den Regionalliga-Absteiger auf einen Abstiegsplatz abrutschen lässt.
Ebenfalls einen Punkte-Quotienten von Zwei können der DSC Arminia Bielefeld II (2:1 gegen den FC Eintracht Rheine) und die SG Wattenscheid 09 (1:0 beim TuS Ennepetal) aufweisen. Beide haben erst vier Partien absolviert und acht Punkte auf der Habenseite. Während Wattenscheid weiterhin kein einziges Gegentor kassiert hat, hat der TuS Ennepetal weiterhin keinen einzigen Punktgewinn und hat vorerst bei vier Punkten Rückstand die Rote Laterne fest gebucht.
Der ASC 09 Dortmund rangiert inmitten der Tabellenspitze und verpasste aufgrund des torlosen Remis bei der TSG Sprockhövel Platz 1.
Aufsteiger TuS Hiltrup stieß den Bock um und schaffte den ersten Oberliga-Dreier der Vereinsgeschichte (1:0 gegen den SV Schermbeck). Ebenfalls den ersten Dreier der Saison holte die SG Finnentrop/Bamenohl, die beim 2:0 gegen den SC Preußen Münster II wieder ihre Heimstärke untermauerte. Dem 1. FC Gievenbeck gelang mit dem 3:0 gegen die SpVgg Erkenschwick der höchste Sieg des Spieltags.
Platz 1 und 18 trennen "nur" sechs Punkte. Mehr Spannung kann der neutrale Zuschauer aktuell nicht bekommen.
Der 5. Spieltag in der Übersicht:
SG Finnentrop/Bamenohl – SC Preußen Münster II 2:0
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt, Melvin Musangu, Marcel Becker (80. Luca Uwe Herrmann), Gordon Meyer, Nasim Chatar, Robin Klaas, Marlon Zilz, Eren Albayrak, Maurice Danielle Werlein - Trainer: Jonas Ermes
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Lukas Herb, Mikail Demirhan, Emanuel De Lemos, Ryan Acar, Arbnor Hoti (46. Leon Kayser), Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 422
Tore: 1:0 Eren Albayrak (26.), 2:0 Luca Uwe Herrmann (81.)
Rot Weiss Ahlen – SV Lippstadt 08 2:1
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus (90. Erik Heidbrink), Hakan Sezer, Marius Müller (80. Aristote Lufuankenda), Ben Binyamin (87. Bruno Soares), Sergio Baris Gucciardo, Davin Wöstmann (64. Murat Keskinkilic), Gianluca Di Vinti, Emro Curic - Trainer: Luka Tankulic
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi (67. Seungyoung Lee), Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, David Dören (67. Cinar Sansar), Max Kamann, Iker Luis Kohl, Gentrit Muja (78. Tom Kocielnik), Shayan Sadeghi (56. Maximilian Franke) - Trainer: Felix Bechtold
Schiedsrichter: Timo Gansloweit - Zuschauer: 950
Tore: 1:0 Hakan Sezer (22.), 2:0 Sergio Baris Gucciardo (78. Handelfmeter), 2:1 Tom Kocielnik (90.)
1. FC Gievenbeck – SpVgg Erkenschwick 3:0
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp, Niklas Klinke (46. Jonas Tepper), Henrik Winkelmann (46. Marvin Holtmann), Kerolos Makkar (46. Louis Martin), Felix Ritter, Mika Keute (82. David Isaak), Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter, Fabian Witt (77. Leon Richter) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff (65. Marius Lackmann), Michael-Marvin West, Dzenan Pilica, Luis Oliver Schultz (65. Bajrush Osmani), Dylan Pires (65. Anis El Hamassi), Lukas Matena, Cem-Ali Dogan, Barbaros Inan (59. Dario Biancardi), Brightney Igbinadolor - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Ali Magrouda - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Fabian Witt (45.), 2:0 Louis Martin (56.), 3:0 Louis Martin (61.)
TSG Sprockhövel – ASC 09 Dortmund 0:0
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Simon Hendel, Ishak Dogan, Deniz Yasar, Matti Pickel, Max Michels, Cihat Topatan, Fatih Öztürk (90. Aleksander Dimitrov), Ibrahim Bulut, Agon Arifi, Zakaria Anhari (86. Jason Stevens) - Trainer: Andrius Balaika
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier (88. Josip Kopecki), Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch (77. Dan Tshibaka Tshimanga), Jannik Urban, Rafael Camprobin (69. Luis Sebastian Kehl), Samer-Amer Sarar (57. Elias Boadi Opoku), Maximilian Podehl - Trainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Justin Hegerding (Lemgo) - Zuschauer: 150
Tore: keine Tore
Türkspor Dortmund – Victoria Clarholz 1:3
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Amed Öncel (71. Mohamad Khani), David Belenzada, Serdar Bingöl, Mats Brämer, Ömer Akman (63. Joel Westheide), Alessandro Tomasello (58. Brayan Sosa), Halil Can Dogan (81. Ilyas Khattari), Oguzhan Kefkir (46. Koray Dag), Sezer Toy, Bernad Gllogjani - Trainer: Maximilian Borchmann
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman (64. Deniz Aygün), Markus Baum, Janis Büscher (93. Jonas Ströker), Julian Linnemann, Julius Max Wiedemann (56. Marco Pollmann), Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer, Can Yilmaz, Arian Papenfort (87. Leon van der Veen), Nick Flock (93. Lazar Kahraman) - Trainer: Christian Lichte
Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 109
Tore: 0:1 Nick Flock (5.), 0:2 Philpp Lamkemeyer (12.), 0:3 Nick Flock (59.), 1:3 Ilyas Khattari (89.)
Gelb-Rote Karte: Benmbarek (Clarholz, 78.)
DSC Arminia Bielefeld II – Eintracht Rheine 2:1
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Christopher Rasper, Semih Sarli (90. Volodymyr Dehtiarov), Niklas Möllers, Justin Lukas, Suat Fajic (30. Efe Tirpan), Fabiano Krasnic (65. Obed Ofori), Milan Hoffmeister (55. Bradley Ndi), Julien Kracht, Monti Theiß (70. Jeyhun Hajiyev), Latif-Bilal Alassane - Trainer: Oliver Döking
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Leon Niehues (82. Ralf Lamaj), Luca Meyer (59. Montasar Hammami), Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (59. Luca Marco De Angelis), Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (71. Lamin Touray), Gabriel Cavar, Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 404
Tore: 1:0 Monti Theiß (3.), 2:0 Latif-Bilal Alassane (64.), 2:1 Bennet van den Berg (78. Foulelfmeter)
TuS Hiltrup – SV Schermbeck 1:0
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Dickens Toka, Enoch Moussa (79. Cris Adeyeemi Ojo), Mohammed-Ali Khan (82. Lukas Berger), Jonas Weißen, Felix Hesker, Shayan Sarrafyar (95. Till Dresemann), Felix Bußmann (92. Linus Gröger), Nils Johannknecht (52. Janus Scheele) - Trainer: Marcel Stöppel
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (69. Ibuki Noguchi), Kerem Sengün (67. Jos Krechting), Christopher Stöhr, Miles Grumann (89. Miles Colin Kappler), Eren Özat, Bilal Akhal (82. Tyler Mehnert), Venis Uka (46. Lennart Bollenberg), Jamal El Mansoury, Fynn Broos - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Felix Bußmann (23.)
TuS Ennepetal – SG Wattenscheid 09 0:1
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Joshua Tollas, Tomislav Simic, Kjell Friedenberg (87. Lein Tairi), Mehmet Serif Dalyanoglu, Robin Gallus (76. Christoph van der Heusen), Duje Goles, Zakaria Elhankouri (42. Ramin Roodbareki Shabani), Arda Nebi (70. Julian Kray), Kevin Hagemann - Trainer: Sebastian Westerhoff
SG Wattenscheid 09: Gian-Luca Rexhäuser, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel (33. Serhat Kacmaz), Albin Thaqi, Tom Sindermann (70. Nico Buckmaier), Eduard Renke, Mike Lewicki (46. Berkan Firat), Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji (57. Finn Wortmann), Ilias Anan, Kevin Schacht (82. Nils da Costa Pereira) - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Florian Exner (Bielefeld) - Zuschauer: 530
Tore: 0:1 Kevin Schacht (10.)
SC Verl II – Westfalia Rhynern 1:2
SC Verl II: Marlon Zacharias, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Alessandro Toia (72. Noah Heim), Fabian Jurisic, Cristiano Andre Sonntag (72. Seung-ho Hwang), Emmanuel Bamba, Sekou Eickholt (81. Manuel Adrian Harmann), Janis Seiler (81. Jaden-Romeo Garris), Henry Obermeyer, Louis Ahenkora - Trainer: Przemek Czapp
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Patrick Franke, Finn Schubert, Philipp Ratz, Julius Woitaschek (84. Mohamed Lamine Kourouma), Jonah Wagner (79. Johannes Thiemann), Mergim Deljiu (79. Semih Tirgil), Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Wladimir Wagner (84. Akhim Seber), Kerim Yüksel Karyagdi (92. Georges Arthur Baya Baya) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Nadine Westerhoff (Bochum) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Rafael-Miguel Lopez-Zapata (10.), 1:1 Alessandro Toia (37.), 1:2 Mergim Deljiu (63.)