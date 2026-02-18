RW Wülfrath setzt nach Nikolic auf Basboga

Bei RW Wülfrath steht ein neuer Coach an der Seitenlinie. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Das Trainerkarussel beim SV RW Wülfrath kommt einfach nicht zur Ruhe. Im ersten Punktspiel des neuen Jahres – zugleich die erste Begegnung der Rückrunde – zeigte Zeljko Nikolic bei den Rot-Weißen noch die Richtung an, doch die Niederlage gegen seinen Ex-Klub Türkgücü Velbert leitete den Abschied des 66-jährigen Trainers ein. Der erfolgte aus familiären Gründen so heißt es.

Cöl, der gerade einmal zwei Monate und sechs Tage im Amt war, gönnte sich aus gesundheitlichen Gründen einige Wochen Pause, eher er beim Landesligisten FC Kosova anheuerte – und damit die Nachfolge von Alfonso del Cueto antrat, der zuvor ein Jahr lang Chefcoach in Wülfrath war und die Saison 2024/25 mit den Rot-Weißen auf dem fünften Platz abschloss. Beim FC Kosova währte seine Amtszeit dagegen nur 13 Meisterschaftsspiele.

Nikolic saß das erste Mal Anfang Oktober auf der Wülfrather Bank. Drei Wochen zuvor trennte sich der SV Rot-Weiß von Ibo Cöl. Unter seiner Leitung hatte die Mannschaft bis dahin eine durchwachsene Ausbeute: Nach der 0:3-Auftaktniederlage bei Türkgücü Velbert folgte der 3:0-Heimsieg über den FSV Vohwinkel. Danach gab es drei Unentschieden in Serie. Das torreiche 4:4 bei Germania Wuppertal führte letztlich zur Vertragsauflösung. „Leider hat es nicht so gepasst, wie es sich beide Seiten erhofft hatten“, hieß es damals von Vereinsseite. Seinerzeit belegte der SV Rot-Weiß Rang 13.

Auf den Spuren von Ibo Cöl wandelte dagegen Zeljko Nikolic, der seinen Kollegen nicht nur beim Bezirksligisten Türkgücü Velbert beerbte, sondern auch beim SV RW Wülfrath. Immerhin kam er am Ende auf 13 Partien in der Bezirksliga-Gruppe 2, in denen er mit dem Team 23 Zähler holte. Eine Ausbeute, die für Rang sieben reichte. Ausgerechnet die 2:3-Niederlage gegen seinen Ex-Verein Türkgücü Velbert beendete dann das Engagement.

Nun soll es also Ali Basboga richten, der 2020 seine aktive Karriere beendete und seither den Fokus auf die Trainertätigkeit legt. Unter Chefcoach Martin Hasenpflug agierte der B-Lizenz-Inhaber in der Saison 2023/24 als Co-Trainer beim Oberligisten Ratingen 04/19. Zuletzt stand er beim Essener A-Kreisligisten Bader SV unter Vertrag.

Basboga: "Wollte die Chance, eine Bezirksligamannschaft zu trainieren, dann auch wahrnehmen"

„Die Wülfrather hatten schon einmal angefragt, aber irgendwie kam eine Zusammenarbeit nie zustande. Nach der 2:3-Niederlage vor zwei Wochen haben sie sich wieder gemeldet und gesagt: Jetzt drückt der Schuh“, berichtet Ali Basboga und erläutert: „Ich wohne zwar im Raum Gelsenkirchen/Essen, arbeite aber in Düsseldorf. Am Tag nach dem Anruf hat der Vorstand mir einige Dinge erzählt, ich hatte mir aber auch schon die Vita des Vereins angeschaut. Ich wollte die Chance, eine Bezirksligamannschaft zu trainieren, dann auch wahrnehmen. Zumal ich aus meiner Ratinger Zeit schon einige Leute im Team kenne.“ Dazu zählen Nabil Jaouadi und Moses Lamidi. Letzterer trat zuletzt aus beruflichen Gründen etwas kürzer, will aber nun wieder öfter trainieren, so Basboga. Der neue SV-Chefcoach hebt aus dem Kader zudem Spieler hervor wie Hasan Ülker – „Der war früher Profi bei Hansa Rostock.“ – oder Jan-Steffen Meier, der vor acht, neun Jahren in der Regionalliga für den Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen spielte. Der 21-Jährige Alihan Adigüzel absolvierte in der Jugend-Bundesliga einige Begegnungen für Schalke 04 und Greuther Fürth. „Da sind schon sehr gute Kicker dabei“, stellt Basoga fest.

In der Saison 2022/23 bejubelten die Wülfrather Fußballer unter dem damaligen Trainer Patrick Stroms den „historischen Aufstieg“ in die Bezirksliga. Stroms musste allerdings in der ersten Bezirksliga-Spielzeit gehen – ein Abschied, der nicht ohne Nebengeräusche verlief. Im Oktober 2023 übernahm Mesut Güngör das Amt, verließ den Klub aber vorzeitig aus beruflichen Gründen. In den Wochen danach setzte der Vorstand auf eine Interimslösung, ehe dann Alfonso del Cueto anheuerte.

Aufholjagd ausgerufen

Ambitioniert sind die Wülfrather Verantwortlichen nach wie vor, bestätigt Ali Basboga. „Der Verein hofft, dass wir noch etwas nach oben reißen können, dass der Aufstieg noch möglich ist trotz der zwölf Punkte Abstand zur Spitze“, sagt der neue Coach, fügt aber hinzu: „Wir müssen allerdings realistisch sein. Zwölf Punkte sind eine ganz Menge. Um die aufzuholen, brauchen wir einen Lauf.“ Basboga spricht von „einer Challenge zum Start“, die er reizvoll nennt. Im ersten Spiel unter seine Regie war der Tabellendritte FSV Vohwinkel jedoch eine Nummer zu groß. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage.

„Das war ein 50:50-Spiel, das wir auch gewinnen konnten. Nach zwei individuellen Fehlern ließ die Kraft nach, sonst wäre die Partie anders verlaufen“, hebt Basboga das Positive hervor und stellt fest: „Fußball spielen können die Jungs, aber sie sind nicht in der besten körperlichen Verfassung. Es fehlt an Kraft und Dynamik.“ Daran will der Trainer nun verstärkt arbeiten. „Wir hatten ja erst sechs Einheiten, aber es ist schon eine Verbesserung zu sehen. Wir wollen jetzt noch ein bis zwei Wochen weiter hart arbeiten, dann wird es noch besser.“

Ob es dann schon für einen Sieg im Duell beim Spitzenreiter SV Solingen 08/19 reicht, bleibt abzuwarten. „Natürlich sind die Solinger Favorit, aber ich sehe das Potenzial, dass wir die drei Punkte holen können“, sagt Ali Basboga, der mit der Verpflichtung von Nabil Sahbi schon seinen ersten Neuzugang verkündet. „Ein Talent und Allrounder“, charakterisiert er den 19-Jährigen, der vom feststehenden Landesliga-Absteiger TVD Velbert kommt.