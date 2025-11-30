RW Wülfrath gegen TuSpo Richrath: Unsportlich und unvermögend

Denn die Gäste wehrten sich nach einer turbulenten Anfangsphase lange, mussten eine aus ihrer Sicht grobe Unsportlichkeit inklusive anschließendem Gegentreffer hinnehmen und verschossen im Laufe der Partie überdies gleich zwei Elfmeter. Gerade der letzte Versuch vom Punkt ärgerte Beruda besonders, da sich Dustin Beyen nicht nur eigenmächtig zur Ausführung des Strafstoßes und damit gegen die eigentliche Schützeneinteilung seines Übungsleiters entschied, er vergab zudem.

Von Beginn an entwickelte sich zwischen Wülfrath und TuSpo ein Spiel mit vielen Höhepunkten. Den ersten Schlag konnten die Gastgeber landen. Nach einer Richrather Ecke konterten sie die Gäste zur Führung durch Davide Mangia aus (8.). Beruda schimpfte über die wieder einmal schlecht getretene Standardsituation. Insbesondere Eckstöße seien stetig Thema der Trainingsarbeit. „Die Ecke kommt aber 15 Meter woanders hin, als sie eigentlich sollte“, gab er an.

Im Anschluss an eine neuerliche Ecke, die ebenfalls nicht gut war, kam durch gute Raumbesetzung aber immerhin Gianluca Gagliardi an den Ball, den er zum Ausgleich versenkte (11.). Der Torschütze stand auch kurz darauf im Rampenlicht, als er in den Sechzehner dribbelte und gefoult wurde – Elfmeter. Kapitän Alen Vincazovic scheiterte mit seinem halbhohen und nach links platzierten Schuss jedoch an Torwart Timm Schreiber (16.), und zu allem Überfluss fiel im Gegenzug nur wenige Sekunden später das 2:1 für die Heimelf durch Mangia.

Fehler bei Gegentreffern

In der Folge musste TuSpo zwei weitere Gegentreffer hinnehmen, an denen es selbst stark beteiligt war: Zunächst hob der ballentfernte Verteidiger das Abseits vor dem 1:3 durch Onyiyenchukwu Iwuanyanwu auf (19.), dann erreichte RW-Angreifer Stephensunny Chukwudi vor dem 4:1 einen langen Ball an der TuSpo-Box, obwohl er an der Mittellinie gestartet war (35.). „Das ist ein Torwart-Ball, den man kriegen muss“, ordnete Beruda das Spiel seines Keepers Leon Täger ein. Hoffnung für die zweite Hälfte machte das Anschlusstor von Arian Ugljani kurz vor dem Seitenwechsel durch einen schönen Heber (43.).

Der Glaube an einen Punktgewinn zerschlug sich gleichwohl einige Minuten nach Wiederanpfiff, als Iwuanyanwu sein zweites Tor erzielte (51.). Dem voraus ging allerdings eine unsportliche Aktion der Hausherren, die aus Berudas Sicht trotz einer offensichtlichen Verletzung von Marius Lindemann weiter- und den Ball nicht ins Seitenaus spielten. Wülfraths Trainer Zeljiko Nikolic entschuldigte sich nach der Partie für die Situation. „Nach dem Spiel braucht man sich für sowas auch nicht mehr entschuldigen“, sagte Beruda dazu.

Seiner Mannschaft fehlte es anschließend – auch aufgrund einiger Wechsel – insgesamt an Durchschlagskraft. Beyen traf rund fünf Minuten vor Schluss die Latte. Fast im Anschluss daran kam es zur unrühmlichen Szene, bei der er sich gegen die Anweisungen seines Trainers den Ball zur Ausführung eines Elfmeters schnappte und vergab. Der Ball flog über die Querstange. Eigentlich hätte Emil Vincazovic antreten sollen. In der Mannschaft sei das keine große Sache, gab Beruda an, betonte aber: „Für mich ist das ein Thema.“ Etwaige Disziplinarmaßnahmen soll es für den TuSpo-Stürmer aber nicht geben.