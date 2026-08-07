RW will ersten Sieg holen Nach dem Auftakterfolg strebt die U21 des SV Darmstadt 98 den nächsten Sieg in der Hessenliga an +++ Verbandsligist RW Darmstadt weiß, was diesmal besser klappen muss. von Oliver Strerath · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Auf Ballhöhe: RW Darmstadt (rechts Moritz Köhler, hinten Florian Zorn) zeigte zum Auftakt in der Fußball-Verbandsliga zwar eine ordentliche Leistung, verlor aber gegen Pars Neu-Isenburg. In Ginsheim soll es für die Rot-Weißen diesmal besser laufen. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Ein Sieg zur Heimpremiere, die eine echte ist – mit diesem Ziel geht die U21 des SV Darmstadt 98 in den zweiten Spieltag der Hessenliga. Verbandsligist RW Darmstadt will wiederum einen Fehlstart verhindern.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 18:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) SV Darmstadt 98 (U21) II SV Rot-Weiß Hadamar Hadamar 18:00 PUSH Die Gegner haben etwas gemeinsam – sie starteten mit Siegen gegen Nordhessen in die Hessenliga-Saison. Während Aufsteiger Hadamar mit 2:1 gegen den KSV Baunatal gewann, setzten sich die Lilien beim CSC Kassel mit 5:1 durch. Und an diesen Auftritt wollen die Darmstädter anknüpfen. „Wir müssen körperlich dagegenhalten und wollen unser Spiel auf den Platz kriegen. So, wie wir das in Kassel getan haben“, sagt Patrick Kurt, der ergänzt: „Wir wollen den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen.“ Der Lilien-Trainer („Da kommt ein Brett auf uns zu“) hat den Gegner beobachtet und dabei ein robustes Team gesehen mit gefährlichen Standards sowie einer ordentlichen Portion Euphorie.

Lilien ordnen Auftaktsieg realistisch ein Der SV 98 weiß also, was auf ihn zukommt. Der SV 98 weiß aber auch, wie er bestehen kann. Das haben die Lilien-Talente in Kassel gezeigt. Den Erfolg beim CSC, der die Tabellenführung einbrachte, wusste Kurt mit seiner jungen Mannschaft realistisch einzuordnen. „Wir bleiben natürlich auf dem Boden“, so der Coach. Zumal es beim Start auch eine Phase gab („Da waren wir zu passiv“), die ihm gar nicht gefallen hatte. Solche Passagen gelte es zu eliminieren, erklärt Kurt, der von einer guten Trainingswoche spricht. „Da war Schärfe drin.“ Jedenfalls geht der 33-Jährige die Partie gegen Hadamar positiv an. „Ich freue mich auf das Spiel. Es ist unsere Heimpremiere – und sie findet in unserer Heimstätte statt“, sagt Kurt. Die Begegnung wird am Samstag im Nachwuchsleistungszentrum der Lilien in der Kastanienallee ausgetragen. Der Platz in Urberach, wo der SV 98 eigentlich seine Heimspiele absolviert, sei derzeit nicht wirklich bespielbar. Daher gibt es ein echtes Heimdebüt, das auch ein erfolgreiches werden soll. RW will ersten Sieg einfahren