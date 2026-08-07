RW will ersten Sieg holen

Darmstadt. Ein Sieg zur Heimpremiere, die eine echte ist – mit diesem Ziel geht die U21 des SV Darmstadt 98 in den zweiten Spieltag der Hessenliga. Verbandsligist RW Darmstadt will wiederum einen Fehlstart verhindern.
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Die Gegner haben etwas gemeinsam – sie starteten mit Siegen gegen Nordhessen in die Hessenliga-Saison. Während Aufsteiger Hadamar mit 2:1 gegen den KSV Baunatal gewann, setzten sich die Lilien beim CSC Kassel mit 5:1 durch. Und an diesen Auftritt wollen die Darmstädter anknüpfen. „Wir müssen körperlich dagegenhalten und wollen unser Spiel auf den Platz kriegen. So, wie wir das in Kassel getan haben“, sagt Patrick Kurt, der ergänzt: „Wir wollen den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen.“ Der Lilien-Trainer („Da kommt ein Brett auf uns zu“) hat den Gegner beobachtet und dabei ein robustes Team gesehen mit gefährlichen Standards sowie einer ordentlichen Portion Euphorie.
Der SV 98 weiß also, was auf ihn zukommt. Der SV 98 weiß aber auch, wie er bestehen kann. Das haben die Lilien-Talente in Kassel gezeigt. Den Erfolg beim CSC, der die Tabellenführung einbrachte, wusste Kurt mit seiner jungen Mannschaft realistisch einzuordnen. „Wir bleiben natürlich auf dem Boden“, so der Coach. Zumal es beim Start auch eine Phase gab („Da waren wir zu passiv“), die ihm gar nicht gefallen hatte. Solche Passagen gelte es zu eliminieren, erklärt Kurt, der von einer guten Trainingswoche spricht. „Da war Schärfe drin.“
Jedenfalls geht der 33-Jährige die Partie gegen Hadamar positiv an. „Ich freue mich auf das Spiel. Es ist unsere Heimpremiere – und sie findet in unserer Heimstätte statt“, sagt Kurt. Die Begegnung wird am Samstag im Nachwuchsleistungszentrum der Lilien in der Kastanienallee ausgetragen. Der Platz in Urberach, wo der SV 98 eigentlich seine Heimspiele absolviert, sei derzeit nicht wirklich bespielbar. Daher gibt es ein echtes Heimdebüt, das auch ein erfolgreiches werden soll.
Letztmals standen sich beide Vereine in der Saison 2022/2023 gegenüber. Ebenfalls in der Verbandsliga. An die beiden Vergleiche haben die Rot-Weißen gute Erinnerungen – sie gewannen mit 4:0 und 5:0. Doch seitdem hat sich vor allem beim VfB viel getan, der damals abstieg und bis in die Kreisoberliga rutschte. Doch es folgten zwei souveräne Meisterschaften. Und so ist Ginsheim zurück in der Verbandsliga, in der der Aufsteiger gleich mal mit einem 5:2 bei Kickers Offenbach II loslegte.
Bei den Darmstädtern herrschte nach dem Saisonauftakt dagegen Ernüchterung. Trotz guter Leistung gegen Pars Neu-Isenburg stand am Ende eine 1:3-Niederlage. „Wir hatten die Aufgabe, die Sache realistisch einzuordnen. Was war gut, was war schlecht“, sagt Dominik Lohrer. Der RW-Trainer hatte eigentlich eine gute Leistung seiner Mannschaft gesehen. Nur elementare Dinge passten nicht. Und die waren entscheidend. „Das Abwehrverhalten und die Chancenverwertung“, erklärt der Coach: „Es hat die letzte Konsequenz gefehlt.“ Und dann verliert man eben Spiele. „So dürfen wir nicht in Ginsheim auftreten“, sagt Lohrer, der mit Respekt vom VfB spricht. Sein Team stehe vor einer „großen Herausforderung“. Diese Herausforderung wollen die Rot-Weißen meistern und einen Fehlstart verhindern. Und sie wissen, was sie diesmal besser machen müssen.