RW Walldorf: Zwei Spieler zieht es in die Regionalliga Als hätten die Bayern Kane und Olise verloren - so empfindet Walldorfs Coach Artur Lemm den Verlust der Asse Hady Kallo und Nathan Doganay von Dirk Winter · Heute, 18:47 Uhr · 0 Leser

Hady Kallo (links) und Nathan Doganay (rechts) haben RW Walldorf in der Winterpause verlassen. – Foto: Timo Babic, RWW

WALLDORF. Auf zwei Leistungsträger, die sich zu Regionalligisten verabschiedet haben, muss Hessenligist SV Rot-Weiß Walldorf künftig verzichten: Nathan Doganay spielt jetzt für die Offenbacher Kickers. Und am Montagabend hat Viktoria Aschaffenburg aus der Regionalliga Bayern auch Hady Kallo unter Vertrag genommen. Abgänge von weiteren Stammkräften sind der Winterpause keine mehr geplant, wie Sportlicher Leiter Bastian Eisert erklärt.

Eisert vermeldet in Linus Dahl zudem einen Neuzugang. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler spielte seit Sommer 2021 während seines Studiums in den USA für Collegemannschaften, zuletzt für die FGCU Eagles der Florida Gulf Coast University. Bei zwischenzeitlichen Heimatbesuchen hielt sich Dahl immer mal wieder beim SV Rot-Weiß fit, so Eisert. Der in der Jugend der Offenbacher Kickers ausgebildete Dahl „passt gut bei uns rein“, sagt Trainer Artur Lemm, der ihn als „menschlich guten Jungen“ charakterisiert. Als Turbo auf der linken Außenbahn hat sich Doganay, im Sommer von der U19 des SV Wehen Wiesbaden gekommen, in dieser Saison hervorgetan. Mit neun Treffern ist er der aktuell erfolgreichste Torschütze des SV Rot-Weiß. Obendrein hat der 19-Jährige sechs Tore vorbereitet.

Lemm muss in der Offensive neue Ideen entwickeln Mittelstürmer Kallo, den die Rot-Weißen im Sommer 2024 von Basara Mainz (Verbandsliga Südwest) verpflichtet haben, ist mit 13 Torbeteiligungen (fünfmal Torschütze, dreimal Vorbereiter) der zweitbeste RWW-Scorer der laufenden Runde. „Das ist so, als wenn Bayern München auf einen Schlag Harry Kane und Michael Olise verlieren würden“, erklärt Lemm. Also empfinden die RWW-Verantwortlichen einerseits Freude für den Karrieresprung der beiden Spieler, andererseits bedeutet ihr Abgang eben einen herben Verlust. „Wir müssen jetzt in der Offensive neue Ideen entwickeln“, sagt Lemm: „Das ist eine schöne Herausforderung. Aber unser Ziel, eine maximal erfolgreiche Saison zu spielen, wird dadurch nicht gefährdet sein.“