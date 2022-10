RW Walldorf: »Wir waren nicht in den Zweikämpfen« Team unterliegt Hanau mit 0:2 +++ Trainer Artur Lemm: Fehlpässe ohne Ende

WALLDORF . Die Hessenliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf haben ihre zweite Niederlage in Folge kassiert. Dem angereisten FC Hanau 93 unterlagen sie mit 0:2 (0:1), sind aber auf dem zweiten Tabellenplatz geblieben. Abgesehen von ordentlichen Anfangsminuten zeigten die Walldorfer eine „unfassbar schlechte“ erste Halbzeit, sagte Trainer Artur Lemm. „Fehlpässe ohne Ende habe er bei seiner Mannschaft gesehen. Sie habe keine zweiten Bälle gewonnen, habe dem Gegner viel Spielraum überlassen – mangels aggressivem Anlaufen und wegen nachlässigen Verschiebens zum Ball. „Wir waren überhaupt nicht in den Zweikämpfen“, so Lemm.

In seiner kurzen Hochphase im ersten Durchgang wäre der SV Rot-Weiß fast in Führung gegangen. Doch ein Schuss von Ahmet Dogan endete beim auf der Torlinie rettenden Hanauer Tarik Sejdovic (5.). Was aber folgte, war viel Walldorfer Stückwerk in der Offensive. Die Gäste indes wirkten spritzig, handlungsschnell und überhaupt voll bei der Sache. Ein ums andere Mal gefährdete der FC das Tor der Walldorfer, denen aber Torhüter Marcel Czirbus oder die mangelnde Hanauer Zielgenauigkeit halfen.

0:1-Rückstand zur Pause

Beim Fehlpass von Nikola Mladenovic in der eigenen Hälfte war indes nichts mehr zu retten. Timucin Sen hatte dadurch freie Bahn zum Tor – und traf flach ins linke Eck (25.).Der SV Rot-Weiß hätte sich nicht beklagen brauchen, wäre er mit einem 0:2-Rückstand in die Pause gegangen: Ugur Aslan luchste RWW-Verteidiger Jonas Herberg, erstmals in dieser Saison in der Startelf, den Ball ab und passte quer zum völlig freistehenden Kristijan Bejic – aber der verfehlte das Ziel (44.).

Konter markiert den Endstand

In der zweiten Halbzeit zeigten die Rot-Weißen, mit einigen Umstellungen und Umbesetzungen aus der Kabine gekommen, ein weitaus druckvolleres Spiel. Trainer Lemm hoffte nicht nur auf das Ausgleichstor, sondern auch, dass dieser Treffer früh gelingt. Auf dass die Druckwelle noch stärker werde. Aber Maximilian Thomasberger hatte Pech mit einem Drehschuss nach Mladenovic-Ecke, denn der Ball sprang vom Innenpfosten zurück ins Feld (58.). Und ein 25-Meter-Freistoß von Julian Ludwig prallte an der Latte ab (76.). Für die Entscheidung sorgte Cem Kara mit seinem Kontertor in der Nachspielzeit – 0:2.

SV Rot-Weiß Walldorf: Czirbus – Metzler (72. El Haddoudi), Herberg (46. Velosa), Ludwig, Vogt (76. Herdt), Neway (66. Matondo), Thomasberger, Matheisen, Dogan, Mladenovic, Huß (46. Vogler).