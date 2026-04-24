RW Walldorf will den personellen Handicaps trotzen Hessenligist gegen den Rangvierten KSV Baunatal vor kniffliger Heimaufgabe +++ In der Verbandsliga sehnen RW-U23 und VfR Groß-Gerau Rückkehr des Spielglücks herbei. von Dirk Winter · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

WALLDORF/GROSS-GERAU. Eine „sehr schwierige Aufgabe“ hätten seine Walldorfer Hessenliga-Kicker vor sich. Der Gegner, über den sich der Interimstrainer des SV Rot-Weiß, Niklas Grimm, so respektvoll äußert, ist der KSV Baunatal. Der nordhessische Tabellenvierte, am kommenden Sonntag (26.), 15.30 Uhr, zu Gast im RWW-Stadion, sei eine routinierte Mannschaft mit der Erfahrung aus vielen Hessenliga- und Regionalligaspielen. Grimm sieht ein inklusive des Trainers Tobias Nebe, der in seiner zehnten Saison als KSV-Coach ist, über Jahre eingespieltes Team: „Das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil.“



Fraglich, ob Pau Babot rechtzeitig fit wird

Schwierig wird die Walldorfer Aufgabe auch deshalb, weil der Ligazehnte mit argen personellen Problemen zu kämpfen hat. Tim Grünewald fällt wegen einer Gelb-Rot-Sperre aus. Pau Babot fehlte jüngst in Stadtallendorf mit einer Zerrung. Und Grimm schätzt es als sehr fraglich ein, dass der zentrale Mittelfeldspieler am Sonntag wieder mitwirken kann. Der an der Leiste verletzte Jakob Vött kann weiterhin nicht spielen. Ebenso Robert Metzler, dessen Knieverletzung sich nach einer zweiten ärztlichen Diagnose als noch nicht auskuriert erwiesen hat. Für Hendrik Sexauer (Riss des Syndesmosebands) ist die Saison ohnehin beendet. „Das ist natürlich ein ganz schönes Brett und eine Herausforderung, diese Spieler adäquat zu ersetzen“, so Grimm. So., 26.04.2026, 15:30 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf KSV Baunatal KSV Baunatal 15:30 live PUSH Immerhin hat sich die Rückenverletzung von Tewen Spamer, wegen der er jüngst in Stadtallendorf ausgewechselt werden musste, als nicht gravierend erwiesen. Der Mittelfeldmann ist einsatzbereit. Zurück im Training sind Aymen Belachemi und Saran Ram Kumar. Ob sie aber schon so weit sind, auf Wettkampfniveau Fußball spielen zu können? „Da muss man mal schauen“, sagt Grimm, der kein Risiko eingehen möchte: „Da muss man aufpassen. Die jungen Leute können sich noch nicht so recht selbst einschätzen, wo ihre körperlichen Grenzen sind – weil sie eben unbedingt Fußball spielen wollen.“



Rot-Weiß-U23 und der Sieglos-Rucksack

Ganz andere Probleme nach acht sieglosen Spielen hat die Verbandsliga-Mannschaft des SV Rot-Weiß II, die im Vorspiel (Sonntag, 13 Uhr) die SG Rot-Weiß Frankfurt erwartet. Die zentrale Frage, die sich der Walldorfer U23 stellt, ist wohl die: Was fehlt ihr, um mal wieder zu gewinnen? „Auf jeden Fall Kaltschläufigkeit“, erklärt Interimstrainer Süleyman Karaduman: „Zielstrebigkeit im letzten Drittel des Spielfelds und in manchen Situationen einfach die Abgezocktheit, die Erfahrung, die andere Mannschaften mit einzelnen Spielern haben.“ In der Tat hat die U23 an Qualität und Erfahrung eingebüßt, da Leistungsträger der Hinrunde verletzt ausfallen. Yannis Severis etwa, der mit 14 Saisontreffern immer noch bester Torschütze der Mannschaft ist, obwohl er zuletzt am 9. November gespielt hat, ehe er sich im Training der Hessenliga-Mannschaft einen Kreuzbandriss zugezogen hat.







Außer Severis gehören mittlerweile – seit der Winterpause – noch weitere seitherige U23-Fußballer dem Hessenliga-Kader an. Weshalb sie dem Verbandsligateam nicht mehr regelmäßig zur Verfügung stehen. Was seiner, Karadumans Mannschaft, fehle, seien aber auch Erfolgserlebnisse. Außer Severis gehören mittlerweile – seit der Winterpause – noch weitere seitherige U23-Fußballer dem Hessenliga-Kader an. Weshalb sie dem Verbandsligateam nicht mehr regelmäßig zur Verfügung stehen. Was seiner, Karadumans Mannschaft, fehle, seien aber auch Erfolgserlebnisse.

In den vier Partien, für die Karaduman die Verantwortung für die U23 hat, schaffte das Team nur ein Unentschieden (2:2 beim FCA Darmstadt). „Wenn man einen positiven Lauf hat und irgendwie im Flow ist“, so der Interimstrainer, „gewinnst du von diesen vier Spielen bestimmt drei“. Auch jüngst in Bornheim (1:3) habe die U23 größtenteils gut gespielt. Karaduman bemängelt lediglich, dass es seiner unerfahrenen Mannschaft nicht gelinge, ihr Spiel über die vollen 90 Minuten kontrolliert und strukturiert durchzubringen: „Irgendwann werden die jungen Leute einfach vogelwild.“ Daran müssen die Rot-Weißen am Sonntag ansetzen. Ein Siege täte dem Tabellenzwölften jedenfalls gut im Kampf um den Klassenerhalt.