RW Walldorf "von der Rolle"

HANAU . Den Walldorfer Hessenliga-Fußballern gelang es auch am Samstag nicht, ihre erfolgreiche Art des Fußballs auf den Platz zu bringen. Nach einer 1:3 (1:1)-Niederlage beim Hanauer SC herrschte wieder Katzenjammer beim SV Rot-Weiß. Angesichts nur eines einzigen Punkts aus den jüngsten vier Spielen sagte RWW-Trainer Artur Lemm: „Wir sind momentan ein bisschen von der Rolle.“

Dabei hielt seine Mannschaft bis zur 83. Minute ein 1:1. Bis sie es bei einer Hanauer Ecke zuließ, dass HSC-Verteidiger Tobias Meub am zweiten Pfosten zum Kopfball kam.

In Spielsituationen, in denen eigentlich klar war, was zu tun ist, wurden falsche Entscheidungen getroffen. So fiel der HSC-Führungstreffer von Tamin Faqiryar (35.), da Tim Grünewald einen unnötigen Fehlpass spielte. Beim dritten Gegentor, als Adam Loune für die Entscheidung sorgte (90+4.), missriet ein Zusammenspiel zwischen Grünewald und Tewen Spamer.

Auf niedrigem Niveau verlief die erste Halbzeit ziemlich ausgeglichen. Hoffnung schöpften die Rot-Weißen auch aus dem Ausgleichstor, das Hendrik Sexauer nach Flanke von Hady Kallo schon zwei Minuten nach dem HSC-Treffer gelang. Der in der 71. Minute eingewechselte Yannis Severis hätte sein Hessenligadebüt gleich krönen können. Beim Gestocher um den Ball reagierte der Außenstürmer am schnellsten, kam zwei Meter vorm Tor zum Schuss – und schaffte es nicht, die Kugel über die Torlinie zu drücken. „Sonst hätten wir 2:1 geführt, und dann wäre das Spiel vielleicht doch anders gelaufen“, so Lemm. Die Gäste versuchten alles, um zu gewinnen. Außer mit Severis verstärkte der Trainer auch mit den Einwechslungen von Noel Acun und Bennett Kruse die Offensive. Allein, es nutzte nichts.

Neuzugang Pau Babot mit Andorra gegen England

Der einzige RWW-Hessenligaspieler, der am vergangenen Samstag Freude am Fußball empfand, war wohl Pau Babot. Der Mittelfeldspieler erlebte in Birmingham sein viertes Länderspiel im Trikot der andorranischen Nationalmannschaft. Wacker hielten sich die Männer aus dem Pyrenäenstaat beim hohen Favoriten England, dem sie nur mit 0:2 unterlagen. Und vom Anpfiff weg wirkte Babot mit – 91 Minuten lang bis zu seiner Auswechslung. Tore: 1:0 Faqiryar (35.), 1:1 Sexauer (37.), 2:1 Meub (83.), 3:1 Loune (90+4.). Schiedsrichterin: Boike (VfR Hainchen). Zuschauer: 150.





