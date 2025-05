RW Walldorf verpflichtet einen Nationalspieler

WALLDORF. Hessenligist SV Rot-Weiß Walldorf hat für kommende Saison einen aktuellen Nationalspieler verpflichtet. Dann spielt der Mittelfeldmann Pau Babot vom Ligakonkurrenten Hanauer SC im rot-weißen Trikot. Der 21 Jahre alte Frankfurter, wegen seiner Mutter auch Staatsangehöriger Andorras, hat Mitte November 2024 fürs andorranische Nationalteam debütiert (beim 0:0 in Malta) und seither drei Länderspiele für den kleinen Pyrenäenstaat bestritten. Im Juni steht für ihn mit Andorra das WM-Qualifikationsspiel gegen England an.

Am Sonntag (15.30 Uhr) erwartet die Lemm-Elf den FC Hanau 93. Das Team aus Hessens ältestem Fußballverein steht als Tabellendreizehnter auf dem ersten sicheren Nichtabstiegsplatz, aber nur mit einem Punkt Vorsprung. Die 93er sind also noch lange nicht gerettet. Und mit Blick auf das Walldorfer Siegesbestreben, um Relegationsrang zwei zu sichern, sagt Lemm: „In dem Spiel ist so richtig Feuer drin.“

Beim jüngsten 2:1-Sieg in Baunatal sind alle RWW-Fußballer unverletzt geblieben. Trotzdem könnte es Änderungen im Kader geben. Denn mit Imad Jaadar und Aid Sulejmani sind zwei Spieler wieder im Training, die zuletzt krankheitsbedingt gefehlt haben.