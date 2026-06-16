RW Walldorf verpflichtet drei Mittelfeldspieler, Babot geht

Mit Pau Babot und Lucas Scholze hat der SV Rot-Weiß auch zwei weitere Abgänge. Damit hat sich die Zahl der Fußballer, die den Hessenligisten verlassen, auf 13 erhöht. Der andorranische Nationalspieler Babot spielt künftig für den FC Bayern Alzenau. Beim Regionalliga-Absteiger und Walldorfer Ligakonkurrenten ist der 22 Jahre alte Frankfurter in diesen Tagen vorgestellt worden. Nach Walldorf kam der vielseitige Defensivspieler im Sommer 2025 vom Hanauer SC. Der Vertrag von Scholze wäre eigentlich noch bis 30. Juni 2027 gelaufen. Die Vereinbarung habe man „in beidseitigen Einvernehmen“ aufgelöst, so Eisert: „Lucas sucht einen neuen Verein mit mehr Perspektive auf Spielzeit.“ Der Außenverteidiger brachte es, seit er vor der Saison von der U19 des SV Wehen Wiesbaden gewechselt war, auf 13 Hessenliga-Einsätze und 14 Spiele in der U23 (Verbandsliga).