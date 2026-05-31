 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

RW Walldorf verliert zum Saisonfinale

Hessenliga-Fußballer unterliegen 4:5 bei FC Turabdin-Babylon Pohlheim und werden damit Zehnter +++ Derweil stehen zwei weitere Abgänge fest.

von Dirk Winter · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
RWW verliert das letzte Saisonspiel.
RWW verliert das letzte Saisonspiel. – Foto: Jan-Niclas Grömling (Arch

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RW Walldorf
FC Turabdin-Babylon

Pohlheim. Eine unnötige 4:5-(2:3)-Niederlage beim FC Turabdin-Babylon (TuBa) Pohlheim bezogen die Walldorfer Hessenliga-Fußballer beim Saisonfinale. Damit vergab der letztlich zehntplatzierte SV Rot-Weiß die Chance, eine turbulente Saison noch auf dem achten oder gar siebten Platz abzuschließen. Beim starken Aufsteiger FC TuBa verspielten sie eine 2:0- und 4:3-Führung. „Wir haben leider drei Gegentore aus Standards bekommen, einem Freistoß und zwei Eckbällen“, sagt Interimstrainer Niklas Grimm: „Wir hätten deutlich besser verteidigen müssen.“

Gestern, 14:30 Uhr
FC Turabdin-Babylon
FC Turabdin-BabylonFC Turabdin-Babylon
SV Rot-Weiß Walldorf
SV Rot-Weiß WalldorfRW Walldorf
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