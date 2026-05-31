RW Walldorf verliert zum Saisonfinale

Pohlheim. Eine unnötige 4:5-(2:3)-Niederlage beim FC Turabdin-Babylon (TuBa) Pohlheim bezogen die Walldorfer Hessenliga-Fußballer beim Saisonfinale. Damit vergab der letztlich zehntplatzierte SV Rot-Weiß die Chance, eine turbulente Saison noch auf dem achten oder gar siebten Platz abzuschließen. Beim starken Aufsteiger FC TuBa verspielten sie eine 2:0- und 4:3-Führung. „Wir haben leider drei Gegentore aus Standards bekommen, einem Freistoß und zwei Eckbällen“, sagt Interimstrainer Niklas Grimm: „Wir hätten deutlich besser verteidigen müssen.“