RW Walldorf verliert Heimspiel und seinen Mittelstürmer

Walldorf. Eifrig, aber letztlich doch erfolglos, unterlagen die Walldorfer Hessenliga-Fußballer am Sonntag dem FC Turabdin-Babylon Pohlheim mit 1:2 (1:1) Toren. Dass Gästetorhüter Niklas Julian Linke in der letzten Aktion des Spiels einen 16-Meter-Schuss von Nicholas Beier aus dem Winkel fischte, passt irgendwie zur aktuellen Lage des punktlosen SV Rot-Weiß. „Da kann man auch mal glücklich ein 2:2 machen“, findet RWW-Trainer Sascha Volk. Dieses bislang fehlende Spielglück müsse sich die Mannschaft eben erarbeiten: „Wir waren bisher in keinem unserer vier Spiele maßlos unterlegen.“
Die Rot-Weißen kamen erst einmal gut ins Spiel. In verheißungsvoller Schussposition traf Eduard Zhakishev den Ball nicht voll (6.). Freie Schussbahn hatte Zhakishev auch nach Querpass von Nico Helbig – und das Runde rauschte über das Eckige (17.). Drei Minuten später nahm der Pohlheimer Philipp Cloos aus 22 Metern Maß, doch der Ball klatschte an die Latte. Als die Kugel zu ihm zurückkam, probierte es Cloos aus ähnlicher Position noch mal. Und diesmal traf er ins rechte untere Eck – 0:1 (20.).
Es kam noch dicker für die Rot-Weißen. Ohne gegnerische Einwirkung verletzte sich Luca Kaiser am Sprunggelenk, als er unglücklich landete. Nach einer halben Stunde musste der Mittelstürmer passen. Sein Ausscheiden tat der Walldorfer Offensive nicht gut. Der für Kaiser ins Spiel gekommene Cian-Nam Banh scheiterte kurz darauf an FC-Torhüter Niklas Julian Linke, aber den Abpraller drückte Helbig ins Ziel (38.). Dass die Walldorfer das 1:1 mit in die Pause nehmen konnten, hatten sie Torhüter Max Grün zu verdanken. Mehrmals griff der Ex-Profi in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs prächtig ein.
Die Pohlheimer waren auch im zweiten Durchgang die aktivere Mannschaft. Takanori Yokochi hatte auf der rechten Pohlheimer Seite plötzlich freie Bahn gen RWW-Tor, wo ihm Grün im Weg stand (77.). Die Fehler in der Walldorfer Defensive häuften sich. Als Akulinin vor ihm auftauchte, vermochte Grün noch mit einer Glanztat zu retten. Sekunden später durfte der Mittelstürmer noch mal im Fünfmeterraum schießen, diesmal war der RWW-Keeper machtlos – 1:2 (82.).