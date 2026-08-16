RW Walldorf verliert Heimspiel und seinen Mittelstürmer

Mittelstürmer Luca Kaiser muss verletzt raus

Es kam noch dicker für die Rot-Weißen. Ohne gegnerische Einwirkung verletzte sich Luca Kaiser am Sprunggelenk, als er unglücklich landete. Nach einer halben Stunde musste der Mittelstürmer passen. Sein Ausscheiden tat der Walldorfer Offensive nicht gut. Der für Kaiser ins Spiel gekommene Cian-Nam Banh scheiterte kurz darauf an FC-Torhüter Niklas Julian Linke, aber den Abpraller drückte Helbig ins Ziel (38.). Dass die Walldorfer das 1:1 mit in die Pause nehmen konnten, hatten sie Torhüter Max Grün zu verdanken. Mehrmals griff der Ex-Profi in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs prächtig ein.

Die Pohlheimer waren auch im zweiten Durchgang die aktivere Mannschaft. Takanori Yokochi hatte auf der rechten Pohlheimer Seite plötzlich freie Bahn gen RWW-Tor, wo ihm Grün im Weg stand (77.). Die Fehler in der Walldorfer Defensive häuften sich. Als Akulinin vor ihm auftauchte, vermochte Grün noch mit einer Glanztat zu retten. Sekunden später durfte der Mittelstürmer noch mal im Fünfmeterraum schießen, diesmal war der RWW-Keeper machtlos – 1:2 (82.).