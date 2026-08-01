RW Walldorf startet mit jungem Team in die Hessenliga

Walldorf. „Ich danke schon einmal für die 54 Punkte“, erklärte Rot-Weiss Walldorfs Präsident Manfred Knacker am Mittwochabend bei der Vorstellung der Hessenliga-Mannschaft in seinem scherzhaft gemeinten Schlusswort. Denn zuvor hatten Knacker, der neue Trainer Sascha Volk und der sportliche Leiter Basti Eisert die neu zusammengestellte Mannschaft präsentiert und bescheidene Saisonziele ausgegeben.
54 Punkte, das wäre in der abgelaufenen Saison Platz sechs gewesen – ein Rang, der in Walldorf durchaus möglich gewesen wäre. 47 Punkte und Platz zehn hieß es am Ende, nachdem es intern nicht immer so harmonisch zuging, wie sich der Verein gerne präsentiert hätte und Trainer Artur Lemm vorzeitig gehen musste. „Wir wollen besser abschneiden als in der vergangenen Saison“, war die vom neuen Trainer Sascha Volk ausgegebene Vorgabe, während Knacker und Eisert bestätigten, mit einer Platzierung zwischen sieben und neun glücklich zu sein. „Vom Aufstieg zu sprechen, das wäre vermessen. Wir haben in der Hessenliga einen Etat, der im unteren Drittel liegt. Wir haben zudem eine sehr junge Mannschaft und viele Neuzugänge, weshalb wir uns auch erst finden müssen“, so der Präsident weiter. Dabei würde es ihm natürlich gefallen, wenn die „jungen Wilden“ sich schnell als Team finden und zahlreiche Punkte nach Walldorf bringen würden. „Gerade nach so einem Umbruch ist es schwer einzuschätzen, wo man steht“, gestand Eisert frank und frei.
„Der Verein bietet gute Grundlagen, mit einer jungen Mannschaft arbeiten zu können. Viele Spieler gehen ihre ersten Schritte im halbprofessionellen Fußball und sind hungrig, sich zu beweisen. Aber dennoch: Unsere Vorbereitung endet nicht mit dem ersten Saisonspiel am Sonntag gegen Unter-Flockenbach (15.30 Uhr). Wir müssen uns auch danach kontinuierlich weiterentwickeln“, sagt Trainer Sascha Volk, der zusammen mit seinem besten Freund Taner Yalcin als gleichberechtigtes Trainerteam fungiert. Beide machten bereits Erfahrungen mit dem SV Unter-Flockenbach in der Verbandsliga und wissen um die Stärken des Gegners. „Sie sind aufgestiegen und wollen sich im dritten Anlauf in der Hessenliga festsetzen.“
Seine eigene Mannschaft sieht er nach den jüngsten Testspielergebnissen auf einem guten Weg, will diese Ergebnisse aber auch nicht überbewerten. „Einige der Jungs aus unserem eigenen Nachwuchs haben sich stark gezeigt und könnten am Sonntag in der Startelf stehen. Leider sind viele Leistungsträger der vergangenen Saison weitergezogen. Da sie aber zu größeren Vereinen in die Regionalliga gingen, spricht das auch für die Entwicklung der Spieler hier im Verein“, so Volk. Namen wollte der Trainer keine preisgeben, erst auf Nachfrage ließ sich ihm zumindest ein Lob für Stürmer Luca Kaiser entlocken. „Er hat schon in der Vorbereitung getroffen und damit gemacht, wofür wir ihn geholt haben. Er ist erst 22 Jahre alt und noch nicht am Ende seiner Entwicklung“, so seine Einschätzung über den Stürmer, der den Platz von Benedikt von Hagen einnehmen soll, der nun für Kickers Offenbach aufläuft. Lob gab es zudem für den „Oldie“ im Team: Torwart Max Grün soll der jungen Mannschaft Stabilität verleihen. „Er ist auch Torwarttrainer und findet bei unseren Feldspielern dank seiner langen Profierfahrung die richtigen Worte. Wie er seine Abwehr dirigiert, das hilft seinen Vorderleuten enorm“, so Volk abschließend.