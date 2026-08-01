RW Walldorf startet mit jungem Team in die Hessenliga

Seine eigene Mannschaft sieht er nach den jüngsten Testspielergebnissen auf einem guten Weg, will diese Ergebnisse aber auch nicht überbewerten. „Einige der Jungs aus unserem eigenen Nachwuchs haben sich stark gezeigt und könnten am Sonntag in der Startelf stehen. Leider sind viele Leistungsträger der vergangenen Saison weitergezogen. Da sie aber zu größeren Vereinen in die Regionalliga gingen, spricht das auch für die Entwicklung der Spieler hier im Verein“, so Volk. Namen wollte der Trainer keine preisgeben, erst auf Nachfrage ließ sich ihm zumindest ein Lob für Stürmer Luca Kaiser entlocken. „Er hat schon in der Vorbereitung getroffen und damit gemacht, wofür wir ihn geholt haben. Er ist erst 22 Jahre alt und noch nicht am Ende seiner Entwicklung“, so seine Einschätzung über den Stürmer, der den Platz von Benedikt von Hagen einnehmen soll, der nun für Kickers Offenbach aufläuft. Lob gab es zudem für den „Oldie“ im Team: Torwart Max Grün soll der jungen Mannschaft Stabilität verleihen. „Er ist auch Torwarttrainer und findet bei unseren Feldspielern dank seiner langen Profierfahrung die richtigen Worte. Wie er seine Abwehr dirigiert, das hilft seinen Vorderleuten enorm“, so Volk abschließend.