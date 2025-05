RW Walldorf sichert Platz zwei mit 4:1

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Die Heimelf kreierte einen Start nach Wunsch. Gerade mal vier Minuten waren gespielt, als Imad Jaadar nach Flanke von Jannis Hartmann erst an Torhüter Charles Anagu scheiterte, den Abpraller aber ins Ziel drückte – 1:0. Die Heimelf war zunächst die etwas aktivere Mannschaft. Aber obacht vor Ballverlusten im Mittelfeld: Daraus machten spritzige, ballsichere Hanauer verheißungsvolle Gegenstöße. So in der 13. Minute, als ein Pass von Ivan Ljubicic den ehemaligen Walldorfer Can Luca Karakas erreichte, der aber an RWW-Torhüter Denis Wieszolek scheiterte.