Der SV Rot-Weiß Walldorf besiegte Stadtallendorf mit 3:1. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

RW Walldorf schlägt Stadtallendorf Hessenligist überzeugt auf ganzer Linie – sehr zur Freude von Trainer Artur Lemm

WALLDORF . Diejenigen unter den 380 Zuschauern, die es mit dem Hessenligisten SV Rot-Weiß Walldorf halten, hatten hörbar ihren Spaß. „Wir haben heute einen tollen Auftritt hingelegt“, freute sich RWW-Trainer Artur Lemm nach dem 3:1-(1:1)-Sieg gegen den TSV Eintracht Stadtallendorf: „Unsere Art und Weise nicht nur mit, sondern auch gegen den Ball, war super.“

Die Rot-Weißen legten einen vielversprechenden Start hin. Nach vier Minuten narrte Bennett Kruse auf der linken Angriffsseite seinen Gegenspieler, Louis Goncalves, drang in den Strafraum ein und schoss am Torhüter, aber auch knapp amTor vorbei. Kurz darauf löste Hendrik Sexauer mit seiner Ecke, die Pau Babot am zweiten Pfosten zurück in die Strafraummitte köpfe, Verwirrung vorm Eintracht-Tor aus. Der aufgerückte Innenverteidiger Marvin Redl war nicht verwirrt und drückte den Ball ins Ziel – 1:0 (5.).

Ein Foulelfmeter, den Erdinc Solak zum 1:1 nutzte (17.), brachte RW kurz von seinem stürmischen Weg ab. Zuvor hatte Schiedsrichter Colin Diehl einen Körperkontakt von Tewen Spamer mit Gästestürmer Leon Lindenthal als strafstoßwürdiges Vergehen gewertet. Danach geriet die Heimelf unter Druck. Warum, erklärte Lemm seiner Mannschaft lautstark: „Wir stehen grundsätzlich zu tief.“ Diesen Zustand änderten die Seinen sogleich. Sexauer scheiterte erst an Torhüter Nils Schneider (22.), dann schoss er das Spielgerät – nach einer eleganten Ballannahme mit der Brust – knapp am Tor vorbei (28.). Weitere gute Torchancen vor der Pause vergaben Robert Metzler (35.) und Kruse (42.).