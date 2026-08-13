RW Walldorf nach Pleite gegen Lilien-U21 am Tabellenende

Mörfelden-Walldorf. Der Fehlstart ist komplett für Hessenligist Rot-Weiss Walldorf. Mit 1:4 (1:0) unterlag das Team des neuen Trainerduos Sascha Volk und Taner Yalcin auch der U21-Reserve des SV Darmstadt 98 und findet sich weiterhin punktlos am Tabellenende wieder. Erschreckend dabei: Noch kein einziges Tor erzielten die Walldorfer, deren einzige beiden Saisontreffer nämlich Eigentore sind.
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Mehr ausgerechnet hatten sich die Walldörfer für ihr zweites Heimspiel und traten gegen die Lilien auch engagiert auf. "Wir haben bis zur Roten Karte ein gutes Spiel gemacht, führten 1:0 und hatten den Gegner unter Kontrolle. Wir haben es leider nur verpasst, das zweite oder auch dritte Tor zu machen, sonst wäre es sicher ein anderes Spiel gewesen", beschreibt Basti Eisert vom Sportvorstand die Geschehnisse vom Mittwochabend. Durch ein Eigentor von Kelvin Kunstmann nach einem guten Walldorfer Angriff führten die Hausherren nach zehn Minuten. Doch in der 37. Minute ging Guiseppe Franco an der Außenlinie mit zu viel Intensität in den Zweikampf gegen Kunstmann, traf seinen Gegenspieler bei der Grätsche und wurde von Schiedsrichterin Carolin Lotz vom Feld verwiesen. "Ich denke, die Karte kann man geben, aber muss man nicht geben", so die Einschätzung von Eisert.
In Unterzahl machte Walldorf ein gutes Spiel und stand gut, sodass die Gastgeber auch nach einer Stunde noch führten. Doch nahe der Strafraumgrenze hielt Luca Manganiello seinen Gegenspieler eine Sekunde zu lang am Trikot fest – ein Pfiff ertönte und Lotz zeigte auf den Punkt. „Auch hier sehr hart gegen uns. Kein Vorwurf an die Schiedsrichterin, aber das war die zweite Entscheidung, die kritisch gegen uns ging. Klar, beides kann man geben, aber man muss es nicht“, bedauert Eisert. An der Grenze zum Strafraum und Toraus sah Eisert diesen Zweikampf, weshalb der Elfmeter die für Walldorf schlechtmöglichste der drei vertretbaren Entscheidungen darstellte. Mika Schlosser erzielte vom Punkt den Ausgleich und auf einmal witterte Darmstadt Morgenluft.
Ex-Profi Yannik Stark erzielte das 1:2 (74.), ehe bei den lange in Unterzahl agierenden Walldorfern die Kräfte schwanden und die Partie am Ende noch 1:4 endete. "Wir haben eine junge Mannschaft und agieren leider manchmal noch zu naiv auf dem Feld. Wir müssen vor allem vorn zielstrebiger werden. Es wiederholt sich leider Woche für Woche: Wir machen es fußballerisch gut, haben gute Spielanteile, aber der Gegner nutzt dann Fehler unserer jungen Mannschaft gnadenlos aus. Wir haben aber gegen drei gute Mannschaften verloren und entwickeln uns weiter. Da werden auch die Ergebnisse kommen", ist Eisert für die kommenden Wochen zuversichtlich.
Dass sie diese drei Niederlagen gegen die drei Mannschaften verkraften mussten, die auch die ersten drei Plätze der Hessenliga-Tabelle zieren, ist ein schwacher Trost, denn im Fußball zählen am Ende nur die Punkte. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es zu Hause gegen Turabin-Babylon aus Pohlheim, ein Team, gegen das die Mannschaft von RWW im vergangenen Jahr zweimal unterlag. Eisert sagt dazu: "Wir wissen, dass es schwierig ist für eine junge Mannschaft, vor allem wenn die Ergebnisse ausbleiben. Dennoch sollten wir nach vorn schauen und es am Wochenende besser machen."