RW Walldorf nach Pleite gegen Lilien-U21 am Tabellenende

In Unterzahl machte Walldorf ein gutes Spiel und stand gut, sodass die Gastgeber auch nach einer Stunde noch führten. Doch nahe der Strafraumgrenze hielt Luca Manganiello seinen Gegenspieler eine Sekunde zu lang am Trikot fest – ein Pfiff ertönte und Lotz zeigte auf den Punkt. „Auch hier sehr hart gegen uns. Kein Vorwurf an die Schiedsrichterin, aber das war die zweite Entscheidung, die kritisch gegen uns ging. Klar, beides kann man geben, aber man muss es nicht“, bedauert Eisert. An der Grenze zum Strafraum und Toraus sah Eisert diesen Zweikampf, weshalb der Elfmeter die für Walldorf schlechtmöglichste der drei vertretbaren Entscheidungen darstellte. Mika Schlosser erzielte vom Punkt den Ausgleich und auf einmal witterte Darmstadt Morgenluft.

Ex-Profi Yannik Stark erzielte das 1:2 (74.), ehe bei den lange in Unterzahl agierenden Walldorfern die Kräfte schwanden und die Partie am Ende noch 1:4 endete. "Wir haben eine junge Mannschaft und agieren leider manchmal noch zu naiv auf dem Feld. Wir müssen vor allem vorn zielstrebiger werden. Es wiederholt sich leider Woche für Woche: Wir machen es fußballerisch gut, haben gute Spielanteile, aber der Gegner nutzt dann Fehler unserer jungen Mannschaft gnadenlos aus. Wir haben aber gegen drei gute Mannschaften verloren und entwickeln uns weiter. Da werden auch die Ergebnisse kommen", ist Eisert für die kommenden Wochen zuversichtlich.

RW am Sonntag gegen Turabin-Babylon Pohlheim So., 16.08.2026, 15:30 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf FC Turabdin-Babylon FC Turabdin-Babylon 15:30 PUSH