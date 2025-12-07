RW Walldorf mit starkem Abschluss in Hummetroth

ERBACH. Mit einem 3:1-(2:0)-Sieg beim SV Hummetroth ist RW Walldorf ein starker Jahresabschluss in der Hessenliga gelungen. Der Trainer des SV Rot-Weiß, Artur Lemm, sagte nach dem prächtigen Auftritt seines Teams im Erbacher Sportpark sogar: „Wir haben Torchancen für deutlich mehr Tore gehabt.“

Schon in der ersten Spielminute hätte Nathan Doganay für die Walldorfer Führung sorgen müssen. Von Bennett Kruse von der rechten Seite bedient, schoss der 19 Jahre alte Linksaußen aus drei Metern über die Latte. Dafür traf Doganay sieben Minuten später nach Vorarbeit von Pau Babot. Der Passgeber des Torschützen kehrte zurück in die Startelf, nachdem seine Gelb-Rot-Sperre abgelaufen war.

Zwischen den beiden Doganay-Chancen hatten die Rot-Weißen aber auch heikle Szenen zu überstehen, als die Hummetrother zu mehreren Abschlüssen kamen. Einmal klatschte der Ball sogar an die Latte (6.). Ansonsten zeigten sich die Gäste defensiv sehr stabil.

Ähnlich wie der erste Treffer, nur diesmal über die linke Seite, erspielte sich der SV Rot-Weiß die nächste Großchance. Doganay auf Kruse, doch der traf den Ball nicht richtig. Aus genauso verheißungsvoller Position vergab Benedikt von Hagen die nächste Chance. Ausgehend von einem Diagonalpass, da Doganay den in den SVH-Strafraum laufenden von Hagen sah, entstand aber noch im ersten Durchgang das 2:0. Ein Querpass, ein Schuss von Tim Grünewald aus 13 Metern – und drin war der Ball (38.).

„Wir waren die aktivere Mannschaft sowohl mit als auch gegen den Ball“, sagte Lemm. Diesen unbedingten Siegeswillen zeigten die Rot-Weißen auch nach der Pause. Eine Hereingabe von Benedikt von Hagen verwertete Kruse zum 3:0 (62.). Nur zu gerne wären die Rot-Weißen ohne Gegentor geblieben. Aber SVH-Kapitän Danny Klein mit einem Kopfball hatte etwas dagegen, nachdem die Gäste eine Flanke zugelassen hatten (74). Sei’s drum. Lemm befindet: „Wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht.“

Für kommenden Freitag (18 Uhr) hat der SV Rot-Weiß ein Hallenfußball-Turnier in Gau-Odernheim zugesagt: Beim dortigen Hallenmasters treffen die Walldorfer in Gruppe A auf das Oberligateam des Gastgebers, TSV Gau-Odernheim. Tore: 0:1 Doganay (8.), 0:2 Grünewald (38.), 0:3 Kruse (62.), 1:3 Klein (74.). Schiedsrichterin: Lotz (Marburg). Zuschauer: 250.





