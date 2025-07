Hessenligist RW Walldorf präsentiert sich schon in guter Form. Ein Sieg gegen die Offenbacher Kickers und neue Spieler stimmen den Trainer optimistisch. Als nächstes folgt ein Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf, das in Raunheim ein Trainingslager bestreitet. Alle Infos zu den Walldorfer Transfers sowie zum aktuellen Stand der Vorbereitung lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.