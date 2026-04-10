RW Walldorf mit „geiler“ Trainingswoche und vollem Kader

Groß-Gerau. Seit Niklas Grimm und Co-Trainer Stefan Glowitzki übergangsweise die Trainingsleitung beim SV Rot-Weiß Walldorf übernommen haben, fehlten beim Hessenligisten stets fünf bis sechs verletzte, kranke oder verhinderte Fußballer. In dieser Woche indes erlebten die Coaches die erste Woche, in der fast alle Spieler mitmachen konnten: „Das war geil“, sagt Grimm dazu.
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Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten, SV Adler Weidenhausen, den die Rot-Weißen am Sonntag erwarten, gehört zum Walldorfer Pflichtprogramm. Es gehe für den Ligazehnten darum, seinen Mittelfeldplatz zu stabilisieren. Mit Blick auf die abstiegsgefährdeten Ränge, die acht Punkte entfernt sind, wolle man Ruhe haben. Dies allein ist freilich nicht der Anspruch des SV Rot-Weiß. Und angesichts eines breiten Mittelfelds geben sich die Walldorfer, die lediglich drei Punkte hinter dem Sechsten (Eintracht Stadtallendorf) liegen, denn auch nicht mit ihrer tabellarischen Momentaufnahme zufrieden. Etwa bis auf Rang sechs oder sieben könnten sie es in den restlichen acht Saisonspielen bringen.
Aufhorchen lässt der Trainer mit der Nachricht: „Robert Metzler ist wieder fit.“ Der Verteidiger, von viel Verletzungspech geplagt, stand zuletzt am 16. November 2025 in einem Punktspiel auf dem Platz. Beim 4:3 gegen Hummetroth zog er sich einen Muskelfaserriss zu. In der Winter-Vorbereitung verletzte sich Metzler dann im Training ohne Einwirkung eines Gegenspielers am Knie. Ob der 1,96-Meter-Mann tatsächlich einsatzfähig ist, scheint allerdings fraglich. „Er hat am Dienstag das erste Mal richtig mittrainiert“, berichtet Grimm.
Bennett Kruse ist nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder fit. Wie der Stürmer war auch Pau Babot bereits im Eddersheim-Spiel im Kader. Beide hielten sich in Reserve, ohne zum Einsatz zu kommen. Der andorranische Nationalspieler Babot war gerade erst von einer anstrengenden Länderspielreise zurückgekehrt. Aymen Belachemi hat sich in einem Spiel der Verbandsliga-Mannschaft eine Knieverletzung zugezogen und fällt erst einmal aus. Auch Saran Ram Kumar, der nach der Winterpause verletzungsbedingt noch nicht spielen konnte, muss weiterhin pausieren. Fraglich ist, ob Joshua Fröls (krank) mitwirken kann.
Verbandsliga: Im Vorspiel misst sich die Verbandsliga-Mannschaft des SV Rot-Weiß mit Germania Ober-Roden. Die Walldorfer U23 hat in ihren sechs Spielen nach der Winterpause nur zwei Punkte geholt. Viel wichtiger ist Interimstrainer Süleyman Karaduman und U17-Coach Fabian Lack, der ihn unterstützt, aber die Entwicklung in den jüngsten drei Partien. Dem Spitzenteam Sportfreunde Bad Homburg habe man einen Punkt abgetrotzt, beim FCA Darmstadt (2:2) unglücklich in letzter Minute den Ausgleichstreffer kassiert. Und jüngst gegen Spitzenreiter Unter-Flockenbach (0:2) „haben wir eigentlich auch über 90 Minuten ein gutes und organisiertes Spiel gemacht“, sagt Lack.
Ebenso wie die Walldorfer kann auch Ligakonkurrent VfR Groß-Gerau in Bestbesetzung auflaufen. Der VfR hat am Sonntag ebenfalls ein Heimspiel und misst sich mit der SG Bornheim/GW Frankfurt. Fortschritte macht Alexander Vogler, der so weit ist, dass er diese Woche ins Mannschaftstraining einsteigen konnte – erstmals, seit er im Sommer verletzt von Rot-Weiß Darmstadt kam.