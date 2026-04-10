RW Walldorf mit „geiler“ Trainingswoche und vollem Kader

Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten, SV Adler Weidenhausen, den die Rot-Weißen am Sonntag erwarten, gehört zum Walldorfer Pflichtprogramm. Es gehe für den Ligazehnten darum, seinen Mittelfeldplatz zu stabilisieren. Mit Blick auf die abstiegsgefährdeten Ränge, die acht Punkte entfernt sind, wolle man Ruhe haben. Dies allein ist freilich nicht der Anspruch des SV Rot-Weiß. Und angesichts eines breiten Mittelfelds geben sich die Walldorfer, die lediglich drei Punkte hinter dem Sechsten (Eintracht Stadtallendorf) liegen, denn auch nicht mit ihrer tabellarischen Momentaufnahme zufrieden. Etwa bis auf Rang sechs oder sieben könnten sie es in den restlichen acht Saisonspielen bringen.