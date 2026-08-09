RW Walldorf: Kein Lohn für gutes Spiel

Keine Punkte für RWW (Archiv). – Foto: Jan-Niclas Grömling

Friedberg/Mörfelden-Walldorf. Auch das zweite Spiel dieser Hessenliga-Saison endete mit einer Niederlage von Rot-Weiss Walldorf. 0:1 hieß es aus Sicht der Rot-Weissen am Ende beim Gastspiel bei Türk Gücü Friedberg, weiterhin wartet die junge Mannschaft des neuen Trainergespanns Sascha Volk und Taner Yalcin nicht nur auf den ersten Zähler in der Tabelle, sondern auch auf den ersten eigenen Torerfolg. Bereits am Mittwoch (19 Uhr) besteht im Heimspiel gegen die U21 des SV Darmstadt 98 die Chance auf ein Erfolgserlebnis.

Dass die Fahrt nach Friedberg keine einfache werden würde und das Team von Trainer Maik Vetter zudem einer der Angstgegner der Walldorfer – insbesondere auswärts – ist, war allen Beteiligten schon vor dem Anpfiff klar. Doch am Ende sollte es nicht sein. Walldorf zeigte sich im Gegensatz zur vergangenen Woche verbessert und machte ein gutes Spiel. Leidenschaftlich kämpfte die Mannschaft und hielt gut mit, doch eine Unaufmerksamkeit bei einem Eckball gepaart mit der weiterhin bestehenden Abschlussschwäche führte in der 32. Minute zum 1:0 Treffer durch Marco Fliges – letztendlich auch der einzige Treffer des Tages. „Wir waren in den vergangenen Jahren nie so nah dran in Friedberg was zu holen wie gestern“, gab auch Sportvorstand Basti Eisert zu. „Wir hatten eine gute Spielkontrolle und Ballbesitz sowie einige gute Chancen wie den Lattenschuss von Nico Beyer.“

Eisert lobte die Standards des Gegners, die Walldorf immer wieder vor Probleme stellten. „Nach der Halbzeit mussten wir offensiver werden. Wir hatten einige gute Chancen zum Ausgleich, aber leider hat es nicht sein sollen. Alle haben sich gegen die Niederlage gestemmt und wir haben uns gut verkauft. Mit der Leistung sind wir zufrieden, aber einen Punkt hätten wir verdient gehabt.“

Unzufrieden waren die Teams mit Schiedsrichter Philipp Metzger, dem die Gastgeber sogar das Hessenliga-Niveau absprachen. „Er war nicht gut, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Einige Entscheidungen der ersten Halbzeit waren skandalös“, schimpft Eisert und verweist auf zwei Schlüsselszenen in der ersten Halbzeit vor dem Friedberger Treffer. „Unser Spieler wurde klar umgerannt, aber einen Elfmeter für uns gab es dennoch nicht. Dann wäre der Spielverlauf ein anderer gewesen“, so Eisert dazu. Tor: 1:0 Filges (32.).



