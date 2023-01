RW Walldorf: »Intensität ist unsere Identität« Hessenligist startet mit Leistungstest in Vorbereitung und will mit Angriffspressing punkten

Lemm ließ in den bisherigen 23 Saisonpartien drei taktische Systeme spielen, flexibel an den jeweiligen Gegner angepasst. Daran will er während der Vorbereitung weiterarbeiten. Besondere Schwerpunkte legt der Trainer aber auf das Spiel mit und ohne Ball sowie dem Besetzen der verschiedenen Teilräume auf dem Feld. Außerdem auf das Angriffspressing. Auf dass es der Mannschaft besser gelinge, den ballführenden Gegner kompakt schon weit in dessen Hälfte zu attackieren. Lemm hat sich einem Prinzip verschrieben, wie es im Profifußball Trainergrößen wie unter anderem Jürgen Klopp und sein Co-Trainer Pepijn Lijnders (FC Liverpool) beispielgebend beherzigen: „Intensität ist unsere Identität.“

Und damit der SV Rot-Weiß schon in der Vorbereitung richtig gefordert wird, haben die Verantwortlichen ausschließlich Testspielgegner ausgewählt, die sportlich mit dem Team „mindestens auf Augenhöhe“ (Lemm) sind. Diese Wochen sollen jedem RWW-Spieler Chancen bieten, sich für Einsätze in der Hessenliga zu empfehlen. „Die Karten werden noch mal komplett neu gemischt“, sagt Lemm dazu.

Drei Tests vor dem Rückrundenstarts

Erster Testspielgegner ist am 21. Januar (15 Uhr) die gastgebende U19 des SV Darmstadt 98. Drei Tage später (24./19.30 Uhr) geht es zum Tabellenzweiten der Verbandsliga Süd, SKV Rot-Weiß Darmstadt. Beim Regionalligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz sind Lemms Mannen am 28. Januar (13 Uhr) zu Gast, ehe am 31. Januar (19.30 Uhr) das erste Heimspiel des Jahres ansteht. Gegner ist der SV Alemannia Waldalgesheim (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar). Die Sportfreunde Eisbachtal stellen sich am 4. Februar (15 Uhr) in Walldorf vor, der TSV Schott Mainz am 7. Februar (19.30 Uhr) und die TSG Pfeddersheim am 11. Februar (15 Uhr) – ebenfalls allesamt Oberligisten aus Rheinland-Pfalz. Bei der U23 des FSV Mainz 05, der in der Regionalliga um Punkte spielt, gastieren die Rot-Weißen am 15. Februar (19.30 Uhr). Gegen ihren Ligakonkurrenten 1. FC Erlensee haben sie am 18. Februar (15 Uhr) zu Hause ihre Generalprobe. In der Hessenliga spielen die Rot-Weißen wieder am 25. Februar (14 Uhr) bei Eintracht Stadtallendorf.