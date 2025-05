RW Walldorf II mit "voller Gier" zum Klassenerhalt

Was am Sonntag (13 Uhr) gegen die DJK Sportfreunde Bad Homburg für die Rot-Weißen auf dem Spiel steht, darüber hat Serdar Parlak in dieser Trainingswoche nicht allzu viel mit seiner Mannschaft gesprochen, lässt der Interimscoach durchblicken: „Wir haben lediglich darüber gesprochen, dass wir das Spiel mit voller Ernsthaftigkeit, vollem Elan und voller Gier und Leidenschaft angehen müssen.“ Diese Aufgabe packt der Ligazehnte in Bestbesetzung an.