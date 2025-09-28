RW Walldorf II: Erfolgsserie reißt gegen Bornheim/GW Frankfurt

Walldorf/Groß-Gerau . Für die Verbandsliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf II ist eine Erfolgsserie zu Ende gegangen, während der VfR Groß-Gerau nach zwei Misserfolgen wieder gewonnen hat.

Wie es seine Art ist, redete Marco Eckert nicht um den heißen Brei herum. „Grundsätzlich waren wir heute schlecht“, sagte der Trainer der Walldorfer U23: „Da hat von A bis Z gar nichts gepasst.“ Dennoch mochte Eckert nicht von einem Rückschritt sprechen, nachdem seine Mannschaft nach vier Spielen ohne Niederlage mal wieder verloren hatte. Denn im Sport könne es nunmal passieren, dass die Tagesform einer Mannschaft nicht gut sei. So einen Tag habe sein Team eben erwischt. „Unsere Leistungsträger haben heute nicht funktioniert“, so Eckert.

Dass die Rot-Weißen in einer stärkeren Phase in der ersten Halbzeit durch Yannis Severis eine Großchance vergaben (36.), sei schlichtweg bitter. Fünf Minuten später geriet die U23 in Rückstand. Ein Patzer von Torhüter Tim Nieschler ermöglichte den Bornheimern nach einer Stunde das 0:2. Ein Elfmeter nach einem überflüssigen Foul von Marlon Koffler brachte den Gästen den dritten Treffer (67.), ehe ein Kontertor zum 0:4 folgte.