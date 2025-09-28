 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Nach vier Spielen ohne Niederlage hat es jetzt auch wieder Yuma Reichert (links) und seinen SV RW Walldorf II erwischt (Archiv). Foto: Uwe Krämer
Nach vier Spielen ohne Niederlage hat es jetzt auch wieder Yuma Reichert (links) und seinen SV RW Walldorf II erwischt (Archiv). Foto: Uwe Krämer

RW Walldorf II: Erfolgsserie reißt gegen Bornheim/GW Frankfurt

Für Verbandsligist SV Rot-Weiß Walldorf II endet eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Süd
RW Walldorf II
RW Frankfurt
SG Bornheim
Groß-Gerau

Walldorf/Groß-Gerau . Für die Verbandsliga-Fußballer des SV Rot-Weiß Walldorf II ist eine Erfolgsserie zu Ende gegangen, während der VfR Groß-Gerau nach zwei Misserfolgen wieder gewonnen hat.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Walldorf
SV Rot-Weiß WalldorfRW Walldorf II
SG Bornheim 1945 Grün-Weiss
SG Bornheim 1945 Grün-WeissSG Bornheim
0
4
Abpfiff

Wie es seine Art ist, redete Marco Eckert nicht um den heißen Brei herum. „Grundsätzlich waren wir heute schlecht“, sagte der Trainer der Walldorfer U23: „Da hat von A bis Z gar nichts gepasst.“ Dennoch mochte Eckert nicht von einem Rückschritt sprechen, nachdem seine Mannschaft nach vier Spielen ohne Niederlage mal wieder verloren hatte. Denn im Sport könne es nunmal passieren, dass die Tagesform einer Mannschaft nicht gut sei. So einen Tag habe sein Team eben erwischt. „Unsere Leistungsträger haben heute nicht funktioniert“, so Eckert.

Dass die Rot-Weißen in einer stärkeren Phase in der ersten Halbzeit durch Yannis Severis eine Großchance vergaben (36.), sei schlichtweg bitter. Fünf Minuten später geriet die U23 in Rückstand. Ein Patzer von Torhüter Tim Nieschler ermöglichte den Bornheimern nach einer Stunde das 0:2. Ein Elfmeter nach einem überflüssigen Foul von Marlon Koffler brachte den Gästen den dritten Treffer (67.), ehe ein Kontertor zum 0:4 folgte.

Tore: 0:1 Zerouali (41.), 0:2 Azaitouni (60.), 0:3 Albert (67./Foulelfmeter), 0:4 Knell (73.). – Schiedsrichter: Kuchler (1. FC Kaichen). – Zuschauer: 70.

Gestern, 15:30 Uhr
VfR Groß-Gerau
VfR Groß-GerauGroß-Gerau
Rot-Weiß Frankfurt
Rot-Weiß FrankfurtRW Frankfurt
2
0
Abpfiff

Die SG Rot-Weiß traf auf einen VfR, der sich mal wieder von seiner Schokoladenseite zeigte. „Es hat sich angefühlt, dass wir das Spiel komplett im Griff haben“, berichtete der Sportliche Leiter Driton Kameraj. Es habe sich bewahrheitet, dass der VfR jeden Gegner schlagen könne – vorausgesetzt, die Mannschaft verteidige und stürme im kompletten Verbund. Kurz vor der Halbzeitpause parierte Groß-Geraus Torhüter Marcel Czirbus einen Foulelfmeter. Eine Kombination über mehrere Stationen vollendete Dominik Schröter zum entscheidenden 2:0 (79.).

Tore: 1:0 Benazza (14./Foulelfmeter), 2:0 Schröter (79.). – Schiedsrichter: Prölss (FC Ober-Ramstadt). – Zuschauer: 100.



Aufrufe: 028.9.2025, 22:00 Uhr
Dirk WinterAutor