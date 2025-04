RW Walldorf holt "Wunschspieler"

WALLDORF . Hessenligist SV Rot-Weiß Walldorf hat seinen ersten Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet. Von Ligakonkurrent TuS Hornau kommt Hendrik Sexauer. Der 23 Jahre alte Offensivspieler, der vielseitig einsetzbar ist, hat am Mittwoch unterschrieben. RWW-Trainer Artur Lemm beschreibt ihn als torgefährlich, auch bei Freistößen. Zudem tut sich Sexauer in Hornau als Vorlagengeber hervor. „Hendrik ist ein Wunschspieler“, sagt Lemm, der ihn auf Positionen hinter den Spitzen sieht. Aber auch ganz vorne könne er stürmen. Einen ausführlichen Bericht über den Wechsel lest ihr hier.