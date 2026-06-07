RW Walldorf holt den Verbandsliga-Toptorjäger Luca Kaiser kommt von Aufsteiger SV Unter-Flockenbach zu den Rot-Weißen +++ Alle bisherigen Transfer-Infos im Überblick von Dirk Winter · Heute, 19:21 Uhr · 0 Leser

Luca Kaiser stürmt zur neuen Runde für den SV RW Walldorf. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

WALLDORF. Hessenligist SV Rot-Weiß Walldorf hat sich die trefflichen Dienste von Luca Kaiser gesichert. Der 21 Jahre alte Torschützenkönig der Verbandsliga Süd (22 Treffer), der von Meister SV Unter-Flockenbach kommt, hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. „Luca war unser absoluter Wunschspieler für die Mittelstürmerposition“, sagt Sportlicher Leiter Bastian Eisert. Nach dem Abgang von Benedikt von Hagen, der sich den Offenbacher Kickers (OFC) anschließt, sieht Eisert diese Position nun gleichwertig neu besetzt. „Mit seiner Torgefahr, seinen Laufwegen und seiner Präsenz im Strafraum wird Luca unserem Spiel zusätzliche Qualität verleihen“, so Eisert. Der gebürtige Bamberger Kaiser ist in der Jugend beim VfB Eppingen, der TSG Hoffenheim, dem VfB Stuttgart, SV Sandhausen und SV Darmstadt 98 ausgebildet worden.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Zudem hat der SV Rot-Weiß zwei Talente verpflichtet. Cian-Nam Banh kommt von der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Der 20 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler, der als Linksfuß auch auf der rechten Seite einsetzbar ist, spielte seit der U15 in Fulda. Er wurde in einer der Vorgänger-Organisationen der SG Barockstadt ausgebildet, dem Jugendfußballverein Viktoria. In seinen ersten beiden Jahren im Seniorenbereich spielte Banh in der Fuldaer U23-Mannschaft und kam zu 42 Einsätzen in der Verbandsliga Nord. Ab Mitte Oktober 2025 wurde das Talent in den Trainingsbetrieb der Regionalliga-Mannschaft integriert, auch immer wieder für den Spieltagskader nominiert – und kam auch zu einem Kurzeinsatz.

Von der U19 des FSV Frankfurt hat sich Stjepan Brkic den Rot-Weißen angeschlossen. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer ist, ehe er 2021 ins Nachwuchsleistungszentrum des FSV kam, beim FSV Einhausen und (nach der Fusion mit der SG) bei der SSG Einhausen ausgebildet worden. Eisert beschreibt Brkic als „sehr torgefährlichen Spieler, der in der vergangenen Saison leider etwas Verletzungspech hatte“. In den Jahren davor habe der gebürtige Bensheimer jedoch „eindrucksvoll gezeigt, über welche Qualitäten er im Strafraum verfügt“. In der Tat war der Stürmer Torschützenkönig der U17-Hessenliga 2023/24 (30 Treffer). Kaiser, Banh und Brkic sind die RWW-Neuzugänge zehn und elf nach Niklas Meyer (Wormatia Worms), Ryutaro Kishi (Hanauer SC), Takuto Tanaka (SV Zeilsheim), Yu Ataka (FSV Fernwald), Giuseppe Franco (Offenbacher Kickers) sowie den Torhütern Max Grün (Viktoria Aschaffenburg), Charles Anagu (Hanau 93) und Leo Seiler (FSV Frankfurt).