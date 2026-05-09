RW Walldorf hat Klassenerhalt noch nicht in der Tasche

Mit den Hünfeldern haben die Walldorfer allerdings eine der formstärksten Mannschaften dieser Liga vor sich. Die Fußballer vom Rande der Rhön haben seit Wiederanpfiff nach der Winterpause 22 Punkten aus zehn Spielen geholt. Im gleichen Zeitraum und in ebensovielen Partien hat der SV Rot-Weiß nur neun Punkte geschafft. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Grimm-Elf auf verletzt oder aus anderen Gründen fehlende Leistungsträger verzichten musste. Im Vergleich zum Marburg-Spiel kehren Matteo Enders, der berufsbedingt verhindert war, und Bennett Kruse wieder in den Kader zurück. Kruse war vereinsintern aus disziplinarischem Grund gesperrt worden, durfte jedoch im Verbandsligaspiel der U23 mitwirken, wo der Stürmer mit enormem Einsatzwillen zum 2:1-Sieg beim SV Pars Neu-Isenburg beitrug.

Nach wie vor fehlen Jakob Vött (Schambeinentzündung) und Hendrik Sexauer (Riss des Syndesmosebands), die für den Rest der Saison ausfallen, und Robert Metzler (Knieverletzung). Dazu kommen Saran Ram Kumar, dessen Leistenverletzung sich wieder bemerkbar gemacht hat.