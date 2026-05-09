RW Walldorf hat Klassenerhalt noch nicht in der Tasche

Walldorf. Luca Manganiello hat seinen Vertrag beim SV Rot-Weiß um ein Jahr verlängert. Der 21 Jahre alte Rheinhesse ist bislang der siebte Akteur aus dem aktuellen Walldorfer Hessenliga-Kader, der bislang für die kommende Fußballsaison zugesagt hat. Zuvor taten dies Marvin Redl, Tewen Spamer, Matteo Enders, Hendrik Sexauer, Eduard Zhakishev und Nicholas Beier. Die Verträge von Joshua Fröls und Lucas Scholze laufen ohnehin noch bis 30. Juni 2027. Aus der U19 rücken Robin Heil, Panagiotis Kagkarakis, Nico Helbig und Nicolas Gleiber zu den Senioren auf.
Mit der jüngsten 1:2-Niederlage beim VfB Marburg haben die Rot-Weißen einen argen Rückschlag erlitten. Als Zehnter, bei sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz 15, hat RW den Klassenerhalt noch nicht sicher. In dieser unbequemem Lage erwarten sie am Sonntag (10.), 15.30 Uhr, den sechstplatzierten Hünfelder SV. „Wir wissen um die Bedeutung dieses Spiels“, versichert RWW-Interimstrainer Niklas Grimm.
Mit den Hünfeldern haben die Walldorfer allerdings eine der formstärksten Mannschaften dieser Liga vor sich. Die Fußballer vom Rande der Rhön haben seit Wiederanpfiff nach der Winterpause 22 Punkten aus zehn Spielen geholt. Im gleichen Zeitraum und in ebensovielen Partien hat der SV Rot-Weiß nur neun Punkte geschafft. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Grimm-Elf auf verletzt oder aus anderen Gründen fehlende Leistungsträger verzichten musste. Im Vergleich zum Marburg-Spiel kehren Matteo Enders, der berufsbedingt verhindert war, und Bennett Kruse wieder in den Kader zurück. Kruse war vereinsintern aus disziplinarischem Grund gesperrt worden, durfte jedoch im Verbandsligaspiel der U23 mitwirken, wo der Stürmer mit enormem Einsatzwillen zum 2:1-Sieg beim SV Pars Neu-Isenburg beitrug.
Nach wie vor fehlen Jakob Vött (Schambeinentzündung) und Hendrik Sexauer (Riss des Syndesmosebands), die für den Rest der Saison ausfallen, und Robert Metzler (Knieverletzung). Dazu kommen Saran Ram Kumar, dessen Leistenverletzung sich wieder bemerkbar gemacht hat.
Beeindruckt äußert sich Grimm über den Hünfelder SV. Die Osthessen „spielen einen grundsoliden, guten Hessenliga-Fußball“, hat Grimm bei der Gegneranalyse festgestellt: „Sie machen wenig Fehler, spielen sehr abgezockt, sehr reif. Das wird schon schwer. Da müssen wir uns ordentlich strecken.“