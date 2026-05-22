RW Walldorf: Gegen Hanau 93 mit maximaler Intensität

WALLDORF. Mit dem Ziel „Aufstieg“ war Fortuna Düsseldorf in die Zweitligasaison 2025/26 gegangen – und am Ende abgestiegen. Im DFB-Pokal sorgen immer mal wieder Amateurteams für Aufsehen, die Bundesligisten besiegen. Nur zwei Beispiele, dass man im Fußball mit allem rechnen muss. Deshalb geht der SV Rot-Weiß Walldorf sein letztes Heimspiel dieser Hessenliga-Saison auch mit voller Ernsthaftigkeit an, auch wenn der Tabellenneunte nur noch theoretisch absteigen kann – angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf den CSC Kassel, der auf Relegationsplatz 15 steht. An den verbleibenden beiden Spieltagen müssten also noch sechs Mannschaften an den Walldorfern vorbeiziehen. Das für Pfingstsamstag (23.), 15 Uhr, anstehende Spiel gegen den abgeschlagenen FC Hanau 93, der längst als Absteiger feststeht, „nehme ich schon erst“, betont RWW-Interimstrainer Niklas Grimm: „Wir gehen das Spiel an maximaler Intensität an.“
Er kündigt an, den in den jüngsten acht Partien punktlos gebliebenen Ligaletzten mit aggressivem Angriffspressing stressen zu wollen. Dies allein schon deshalb, um dem Walldorfer Publikum zum Abschluss nochmal attraktiven Fußball zu zeigen. Außerdem sei eine Spielweise im stürmischen Vorwärtsgang bei den jüngsten drei Heimpartien, in denen die Rot-Weißen sieben Punkte sammelten, sehr erfolgreich gewesen. Mit dem Ergebnis des CSC Kassel bei Eintracht Stadtallendorf, das schon zur Halbzeit des Walldorfers Spiels feststeht, will sich Grimm nicht beschäftigen. Der Coach hält auch seine Mannschaft dazu an, sich auf die eigene Partie zu konzentrieren. Ein Walldorfer Sieg gegen Hanau und die Rechnerei wäre vorbei. Also gibt Grimm das Motto aus: „Vollgas auf Sieg.“
Der Kader ändert sich wohl nur bei einer Personalie. Denn Innenverteidiger Robert Metzler ist wieder fit und könnte beim finalen Heimspiel noch einmal für einige Minuten mitwirken. Zu bedenken gibt Grimm auch, dass die rot-weiße Verbandsliga-Mannschaft ebenfalls noch nicht gesichert ist – angesichts von vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang bei zwei ausstehenden Spielen. „Die U23 müssen wir ein bisschen stärken, dass sie diesen Platz auch hält“, betont Grimm.
Der neue Verein seines Vorgängers bei Rot-Weiß, Artur Lemm, steht mittlerweile fest. Er trainiert künftig den VfR Wormatia Worms (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar).