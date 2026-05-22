RW Walldorf: Gegen Hanau 93 mit maximaler Intensität

Er kündigt an, den in den jüngsten acht Partien punktlos gebliebenen Ligaletzten mit aggressivem Angriffspressing stressen zu wollen. Dies allein schon deshalb, um dem Walldorfer Publikum zum Abschluss nochmal attraktiven Fußball zu zeigen. Außerdem sei eine Spielweise im stürmischen Vorwärtsgang bei den jüngsten drei Heimpartien, in denen die Rot-Weißen sieben Punkte sammelten, sehr erfolgreich gewesen. Mit dem Ergebnis des CSC Kassel bei Eintracht Stadtallendorf, das schon zur Halbzeit des Walldorfers Spiels feststeht, will sich Grimm nicht beschäftigen. Der Coach hält auch seine Mannschaft dazu an, sich auf die eigene Partie zu konzentrieren. Ein Walldorfer Sieg gegen Hanau und die Rechnerei wäre vorbei. Also gibt Grimm das Motto aus: „Vollgas auf Sieg.“